Firma Red zaprezentowała Hydrogen One, pierwszy na świecie holograficzny smartfon.

Najważniejszą cechą urządzenia jest "holograficzny ekran" o przekątnej 5,7 cala i rozdzielczości 2560x1440 pikseli. Może on wyświetlać nie tylko płaskie, ale także holograficzne treści w formacie 3D. A co ważniejsze można je oglądać bez specjalnych okularów. Należy jednak podkreślić, że obrazy nie "wyskakują" z ekranu jak hologramy.

Stabilny efekt

Jak donosi technologiczny serwis The Verge efekt 3D jest bardzo stabilny. Urządzenie można więc swobodnie przesuwać, przechylać, ustawiać pionowo lub poprzecznie, a obraz nie ulegnie zmianie.

Za pomocą Hydrogen One można również prowadzić rozmowę wideo w 3D.

Producentem smartfonu, wyposażonego w system Android jest firma Red, znana do tej pory z produkowania cyfrowych kamer i akcesoriów do produkcji filmowej.

Smartfon ma trafić na rynek jeszcze w tym roku. Wprowadzenie go do swojej oferty w lecie zapowiedzieli już dwaj amerykański operatorzy - AT&T i Verizon. Nie podali ceny za urządzenie, ale w przedsprzedaży wahała się ona od 1295 dolarów za model aluminiowy do 1595 dolarów za model tytanowy.