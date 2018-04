Odtwórz: 05.04.2018 | Rada nadzorcza Facebooka chce, by Mark Zuckerberg ustąpił z funkcji prezesa

Nieuprawnione przekazanie danych z Facebooka do firmy doradczej Cambridge Analytica mogło dotyczyć ponad 57 tysięcy osób w Polsce. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych na razie współpracuje ze swoimi odpowiednikami w państwach Unii Europejskiej, ale nie wyklucza działań krajowych.

W piśmie do Komisji Europejskiej w ubiegłym tygodniu Facebook oficjalnie potwierdził, że dane 2,7 mln użytkowników ze Wspólnoty mogły być niewłaściwie przekazane do Cambridge Analytica. Biuro prasowe Facebooka poinformowało Polską Agencję Prasową, że w Polsce sprawa dotyczy dokładnie 57 138 osób.

Aplikację, która "wysysała" dane zainstalowały jedynie 23 osoby z Polski. Kolejne 57 115 osób to znajomi użytkowników, którzy na Facebooku zezwolili aplikacji pobierającej dane na dostęp do swojego konta. Niekoniecznie chodzi tu zatem o osoby tylko z Polski.

Spotkanie europejskich władz

We wtorek europejskie władze ochrony danych osobowych mają dyskutować o sprawie wykorzystania bezprawnie uzyskanych danych z Facebooka. W grupie roboczej jest też polski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Dochodzenie w tej sprawie prowadzi brytyjski organ ochrony danych ICO, czyli Information Commissioner's Office - brytyjski odpowiednik GIODO.



- GIODO w zależności od ustaleń ICO i grupy roboczej (...) zdecyduje o ewentualnych dalszych działaniach, które będzie podejmował w Polsce - poinformowała Agnieszka Świątek-Druś, rzeczniczka GIODO.

Ponadto na początku tego tygodnia przez telefon z szefem Facebooka Markiem Zuckerbergiem ma rozmawiać unijna komisarz sprawiedliwości Viera Jourova. Sam Zuckerberg we wtorek ma zaś zeznawać przed komisjami Kongresu USA.

Dane większej liczby użytkowników

W ubiegłym tygodniu Facebook poinformował, że firma Cambridge Analytica może mieć dane nawet 87 mln użytkowników serwisu. Wcześniej oceniano, że przedsiębiorstwo to, które wykorzystywało informacje o użytkownikach Facebooka do analizowania ich osobowości i wpływania na masowe zachowania wyborców, nielegalnie pozyskało dane 50 mln klientów serwisu społecznościowego.

Kontrowersyjne praktyki Cambridge Analytica ujawnił brytyjski "The Observer". Firma, świadcząc usługi dla swoich klientów, wykorzystywała dane pozyskane z Facebooka do profilowania użytkowników pod kątem preferencji wyborczych i wpływania na ich polityczne decyzje.