Era dominacji człowieka powoli dobiega końca. Przynajmniej jeśli chodzi o gry. Najpierw sztuczna inteligencja pokonała człowieka w starożytną go, teraz okazuje się lepsza w jedną z najpopularniejszych na świecie gier komputerowych - Star Craft II. Niespodziewanie w jednym z pojedynków komputer musiał uznać wyższość Polaka.

Ponad dwa lata temu stworzona przez należącą do Google firmę DeepMind sztuczna inteligencja zaczęła ogrywać najlepszych na świecie zawodników liczącej ponad 2,5 tys. lat go.

W czwartek poinformowano, że program AlphaStar pokonał dwóch profesjonalistów w Star Crafta II. W sumie wygrał 10 pojedynków z rzędu, z czego najpierw pięć z Niemcem Dario "TLO" Wuenschem, a pięć kolejnych z Polakiem Grzegorzem "MaNa" Kominczem. Polski gracz jest uważany za jednego z najlepszych na świecie, więc zwycięstwa nad nim szczególnie ucieszyły programistów.

Polak w końcu wygrał

Sztuczna inteligencja została zaprojektowana tak, by zachowywała się jak jej ludzcy przeciwnicy. Innymi słowy, by wykonywała mniej więcej taką samą liczbę ruchów. Gra Star Craft II jest trudniejsza do opanowania dla komputerów niż go ze względu na dużo większą złożoność oraz uzależnienie wyniku od strategii. W walce o kontrolę w galaktyce można kierować rozwojem trzech ras: Terranami, Zergami oraz Protossami. Na razie sztuczna inteligencja opanowała grę tylko Protossami i mierzyła się z ludźmi, którzy walczyli tą samą rasą.

Warto nadmienić, że po dziesięciu wygranych w końcu udało się przerwać dominację AlphaStar. Sztuczna inteligencja w swoim jedenastym starciu uległa Kominczowi. Na pewno nie jest to ostatni pojedynek, jaki rozegra AlphaStar. Programiści z DeepMind już pracują nad tym, by ich program zaczął grać innymi rasami.