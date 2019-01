Blisko 773 miliony prywatnych adresów e-mail oraz ponad 21 milionów haseł wyciekło do sieci - poinformował magazyn "Wired". Zdaniem dr. Macieja Kaweckiego z Ministerstwa Cyfryzacji, "o ile liczby są prawdą doszło do jednego z większych w historii wycieków danych".

Informację o potężnym wycieku danych przekazał ekspert ds. bezpieczeństwa Troy Hunt. Jak wskazał, dane pod nazwą "Collection#1" opublikowano na platformie hostingowej Mega. Hunt wskazał, że zbiór 12 tysięcy plików ważył aż ponad 87 gigabajtów.

Dane miały pochodzić z różnych ataków.

"O ile liczby są prawdą doszło do jednego z większych w historii wycieków danych" - napisał na Twitterze dr Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji.

Zdaniem Hunta, każdy, kto obawia się, że mógł paść ofiarą cyberprzestępców może to sprawdzić na stronie Have I Been Pwned. Po wpisaniu adresu e-mailowego w odpowiednim polu, otrzymamy informację, czy dane zostały przechwycone, kiedy, a także z jakiej platformy.

Przedstawiciel resortu cyfryzacji przestrzegał jednak, by zachować ostrożność. "Pojawiają się strony na których można sprawdzić czy nasze dane wyciekły. Część z nich może służyć ich wyłudzeniu. Nie korzystajmy z nich bądź róbmy to ostrożnie. Nie dajmy się nabrać!" - podkreślił.

Największy atak hakerski

Początkowo informowano, że dotkniętych atakiem zostało ponad miliard kont użytkowników. Ostatecznie ta liczba wzrosła jednak do trzech miliardów, co oznaczało, że objęła wszystkich użytkowników portalu.

W ręce cyberprzestępców miały trafić imiona i nazwiska użytkowników, ich daty urodzenia, numery telefonów, a także zahaszowane hasła.