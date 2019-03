Czterdzieści lat od powstania CD. "Krok do tego żeby muzyki było więcej"

"Źródło: TVN24 BiS"

Minęło dokładnie 40 lat od zaprezentowania prototypu płyty CD. Cyfrowe nośniki dzięki swojej trwałości szybko zyskały rzeszę zwolenników, choć na początku były dużo droższe od płyt winylowych czy kaset. - Wprowadzenie płyt cyfrowych spowodowało nie tylko polepszenie jakości, to był kolejny krok do tego, żeby muzyki było więcej - mówił w TVN24 BiS Stanisław Trzciński, producent muzyczny oraz promotor koncertowy. - Wiele osób mówi, że - tak jak mamy renesans płyt winylowych - płyta kompaktowa wróci i to z hukiem - dodał.