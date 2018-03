Polskie Linie Lotnicze LOT odebrały w czwartek w Seattle w Stanach Zjednoczonych pierwszego z czterech zamówionych przez spółkę maszyn typu Boeing 787-9 Dreamliner. Nowa maszyna prosto z fabryki w Everett udała się w trwający ponad 11 godzin rejs do Warszawy. Samolot może zabrać na pokład 294 pasażerów.

Uroczyste przekazanie przez Boeinga nowego dreamlinera B787-9 polskiemu przewoźnikowi oficjalnie nastąpiło w Everett koło Seattle w Stanach Zjednoczonych. Dziś rano maszyna wylądowała w Warszawie.

Jak przekazała spółka, pierwszy B787-9 poleci do Toronto w Kanadzie, a od kwietnia będzie obsługiwał loty do Chicago w Stanach Zjednoczonych.



Kolejne dreamlinery będą obsługiwały rejsy ze stolicy Polski do Nowego Jorku i Seulu w Korei Południowej.

#Lot 9787 czyli najnowszy Dreamliner 787-9 #LOT-u już w drodze do Polski. Na @ChopinAirport wyląduje około 9 rano. Jeśli planujecie to rano zobaczyć to już najwyższa pora spać ;)#flyWAW #flyLOT #AirportLIVE #ŁączymyPolskę https://t.co/lFB2q89BRF — Chopin Airport, WAW (@ChopinAirport) 22 marca 2018





Kiedy następne

Drugi B787-9 spółka ma odebrać w kwietniu, trzeci na przełomie maja i czerwca. Ostatni samolot LOT spodziewa się otrzymać na początku 2019 r. Wówczas polski przewoźnik będzie miał w swojej flocie w sumie 12 dreamlinerów. Obecnie ma osiem maszyn B787-8.



Boeingi 787-9 Dreamliner mogą zabrać na pokład 294 pasażerów. B787-8 na pokład zabiera 252 pasażerów. Nowy dreamliner ma prawie 63 metry długości, czyli jest o ponad sześć metrów dłuższy od każdego z ośmiu B787-8 używanych dotychczas przez LOT.



Samolot został wyposażony w silniki Rolls-Royce'a. Zasięg nowego dreamlinera w wersji dla LOT-u to ponad 13 350 km, o ok. 700 km więcej niż B787-8.

Jak wynika z danych Boeinga, nowy B787-9 Dreamliner charakteryzuje się niższym niż w B787-8 zużyciem paliwa w przeliczeniu na pasażera, czyli jest oszczędniejszy i bardziej ekologiczny.

Przewoźnik

W ubiegłym roku LOT przewiózł ponad 6,8 mln pasażerów, czyli prawie 1,5 mln więcej niż rok wcześniej. W tym czasie przewoźnik odebrał cztery nowe samoloty od Boeinga: dwa B787 Dreamliner i dwa B737 MAX 8.



Do floty przewoźnika w 2018 r. wejdzie 12 kolejnych maszyn: trzy B787-9, trzy B737 MAX 8 i sześć Embraerów 195.



Udziałowcami PLL LOT są: Skarb Państwa (99,856 proc. akcji) oraz TFS Silesia (0,144 proc. akcji).