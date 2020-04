Brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej oraz bankomatów. To utrudnienia, które w najbliższych dniach czekają na klientów dziewięciu banków, w tym PKO BP oraz Banku Pekao.

PKO BP

W nocy z soboty na niedzielę od godziny 0.00 do godziny 6.00 nie będą działać: serwis internetowy i telefoniczny iPKO oraz iPKO biznes, płatności w sklepach internetowych za pomocą "Płacę z iPKO".



"W tym czasie większość funkcji IKO nie będzie działać, będzie można tylko płacić zbliżeniowo aplikacją" - czytamy w komunikacie PKO BP. Jednocześnie zapewniono, że wszystkie karty, w tym najpopularniejsza karta debetowa PKO Ekspres, będą obsługiwane bez zakłóceń.

To nie koniec utrudnień dla klientów PKO BP. Bank poinformował, że w nocy z niedzieli na poniedziałek od godziny 0.00 do godziny 4.00, mogą wystąpić utrudnienia w korzystaniu z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO oraz iPKO biznes.

Bank Pekao

W nocy z niedzieli na poniedziałek, w godzinach 1.00-4.30, mogą pojawić się trudności w używaniu kart debetowych, dostępie do serwisu Pekao24, aplikacji PeoPay i usług maklerskich.

ING Bank Śląski

W weekend zaplanowano prace serwisowe również w ING Banku Śląskim. W nocy z soboty na niedzielę, od 0.00 do 5.30, niedostępne będą bankomaty i wpłatomaty. Utrudnienia w dostępie do urządzeń będzie również w nocy z niedzieli na poniedziałek, od 23.00 do 2.30.



"Wpłać lub wypłać gotówkę wcześniej, najlepiej telefonem - pamiętaj o bezpiecznym bankowaniu w czasie epidemii" - radzą przedstawiciele ING.

Alior Bank

W niedzielę od godziny 23.00 do poniedziałku do godziny 8.00 system bankowości internetowej będzie niedostępny ze względu na prowadzone prace serwisowe.

Przedstawiciele Alior Banku zapewnili, że "prace nie mają wpływu na transakcje kartowe i wypłaty z bankomatów".

Getin Bank

W związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi w nocy z piątku na sobotę, w godzinach 23.30 do 9.30, nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej i mobilnej.

BOŚ Bank

Z powodu prac serwisowych od godziny 22.00 w piątek do godziny 22.00 w sobotę, system BOŚBank24 oraz Usługa TeleBOŚ będą niedostępne. Infolinia banku będzie dostępna z ograniczoną funkcjonalnością.

Bank BPS

W nocy z piątku na sobotę, w godzinach 23.00-1.00, system bankowości internetowej będzie niedostępny.

Credit Agricole

Od godziny 22.00 w sobotę do 10.00 w niedzielę nie będą działać serwisy Credit Agricole.



Niedostępne będą: serwisy CA24 (internetowy, mobilny, tekstowy), automatyczny serwis telefoniczny IVR, płatności internetowe Przelew Online oraz BLIK.

T-Mobile Bankowe

W niedzielę od godziny 23.00 do poniedziałku do godziny 8.00 bankowość internetowa oraz mobilna będą niedostępne ze względu na prowadzone prace serwisowe.