Brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej oraz brak możliwości płacenia kartą. To tylko niektóre utrudnienia, jakie czekają w najbliższych dniach klientów kilku banków.

Bank Pekao

Na utrudnienia muszą przygotować się między innymi klienci Pekao.

W nocy z soboty na niedzielę, od godziny 1.30 do godziny 3.30, niedostępne będą: serwisy Pekao24, aplikacja PeoPay oraz usługi maklerskie.

ING

W nocy z soboty na niedzielę od 0.00 do 5.30 mogą wystąpić przerwy w działaniu niektórych usług ING Banku Śląskiego. Jak wskazano w komunikacie, wynikają one ze zmiany czasu z zimowego na letni.



Utrudnienia mogą dotyczyć korzystania z: bankomatów i wpłatomatów, systemu Moje ING i jego wersji mobilnej, systemu ING Business i jego wersji mobilnej, płatności BLIK, przelewów ekspresowych, płatności internetowych za pomocą Płać z ING, płatności w internecie dokonywane kartami, które są dodatkowo potwierdzane jednorazowym kodem SMS.



Nie będzie również można obsługiwać kart w systemie Moje ING i aplikacji mobilnej. W tym czasie nie będzie możliwości między innymi aktywacji karty ani nadania jej PIN-u.

"Jeśli możesz, zrób te czynności wcześniej" - radzą przedstawiciele ING.

mBank

W nocy z soboty na niedzielę w godzinach 3.30-8.00 klienci mBanku nie zapłacą kartą, nie wypłacą gotówki z bankomatu oraz nie skorzystają z wpłatomatu.



Ponadto między godziną 3.30-10.00 nie będzie możliwości zalogowania się na konto w internecie. Klienci nie złożą też żadnego wniosku między godziną 3.00-11.00.



Aplikacja mobilna pozostanie niedostępna w godzinach 3.30-10.00.



"Podczas przerwy nie mamy wglądu w Twoje dane związane z bankiem, dlatego w tym czasie nie zrealizujesz żadnej operacji. Prosimy, wszystkie ważne przelewy zleć wcześniej" - poinformowali przedstawiciele mBanku. Wszystkie godziny niedostępności podano dla czasu letniego.

BNP Paribas

We wtorek od godziny 22.00 do godziny 00.30 w czwartek serwis www.bnpparibas.pl będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe.

Bank zapewnił jednak, że dostęp do bankowości mobilnej, operacje kartowe i dostęp do bankomatów będzie przebiegać bez zakłóceń.

Millennium

Z powodu prowadzonych prac serwisowych w nocy z niedzieli na poniedziałek, od godziny 0.00 do 4.30, niedostępne będą: przelewy BLIK na telefon, przelewy natychmiastowe Express Elixir.



Jak dodano, pozostałe usługi BLIK będą dostępne.

Alior Bank

W sobotę od godziny 23.00 do niedzieli do godziny 5.00 system bankowości internetowej będzie niedostępny ze względu na prowadzone prace serwisowe.

Jednocześnie zapewniono, że "prace nie mają wpływu na transakcje kartowe i wypłaty z bankomatów".

Idea Bank

W związku z pracami modernizacyjnymi w niedzielę od godziny 22.00 do godziny 6.00 w poniedziałek nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej Idea Cloud oraz aplikacji mobilnej.

Nest Bank

W nocy z piątku na sobotę, w godzinach 0.01-5.00, będą realizowane prace serwisowe. W tym czasie nie będzie możliwości przeprowadzenia transakcji kartą w internecie z użyciem 3D Secure.

"Wypłaty z bankomatów oraz płatności kartami w sklepach stacjonarnych będą działały bez zmian" - czytamy w komunikacie Nest Banku.

Toyota Bank

W niedzielę, w godzinach 8.00-20.00, odbędą się planowane prace serwisowe infrastruktury technicznej banku. W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemu bankowości elektronicznej, automatycznego serwisu telefonicznego, usługi tak zwanych szybkich płatności oraz autoryzacji płatności kartowych.