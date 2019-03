Analiza ponad 360 tysięcy prób wyłudzenia wrażliwych danych wykazała, że jest tuzin określeń stosowanych w wiadomościach e-mail, które oszuści internetowi wykorzystują najczęściej.

Chodzi o phishing, czyli tzw. łowienie. To jeden z najpopularniejszych sposobów oszustów. Choć ciągle się zmienia i przybiera coraz to nowsze formy, to jego głównie działanie polega na wyłudzaniu poufnych danych, czyli np. loginów i haseł do poczty e-mail, danych osobowych, danych logowania do bankowego konta, numerów kart kredytowych czy PIN.

Jak działają cyberprzestępcy?

Przestępcy rozsyłają e-maile przypominające do złudzenia oryginalną korespondencję np. z banku czy firmy ubezpieczeniowej. Podszywają się również pod szefów, dyrektorów, kolegów z danej organizacji, którzy wysyłają maile do swoich podwładnych lub współpracowników.

Tytuły i treść wiadomości sugerują, że odbiorca powinien zareagować jak najszybciej to możliwe.

Często chodzi o płatności. Mogą pojawić się prośby, na przykład aby zalogować się na konto lub by przesłać poufne dla danej organizacji informacje. W celu zmylenia odbiorców, oszuści zwykle dołączają do nich logo imitujące styl i szatę graficzną danej instytucji.

Eksperci wskazują również, że coraz częściej oszuści starają się podszyć pod bliskie odbiorcy osoby i wykorzystują różnego rodzaju socjotechniki do manipulacji. Celem cyberprzestępców jest skłonienie ofiar, by reagowały na e-maile bezwiednie, bez należytej uwagi, wykorzystując na ogół autorytet wysoko postawionej w organizacji osoby.

Zajmująca się cyberbezpieczeństwem Barracuda Networks zanalizowała ponad 360 tys. e-maili, w których występowały próby phishingu. W swoich wynikach firma przedstawiła 12 najpopularniejszych fraz, które pojawiają się w tytułach wiadomości.

To, że pewne zdania lub słowa są wykorzystywane częściej, oznacza, iż mogą być one po prostu najskuteczniejsze i dlatego cyberprzestępcy się na nie decydują.

Oto "parszywa dwunastka" najpopularniejszych tytułów e-maili:

1. Żądanie/prośba (ang. request);

2. Kontynuacja/uzupełnienie (follow up) - nawiązanie do poprzedniej korespondencji;

3. Pilne/ważne (urgent/important);

4. Jesteś dostępna/y?/jesteś przy biurku? (are you available?/are you at your desk?) ;

5. Status płatności (payment status);

6. Cześć/witaj (hello);

7. Zakup (purchase);

8. Należna płatność/faktura (invoice due);

9. Re: (chodzi o odpowiedź na e-mail);

10. Płatność/przelew (direct deposit);

11. Wydatki (expenses);

12. Dział płac (payroll).

- Kiedyś oszuści po prostu wysyłali komuś szkodliwe oprogramowanie, blokowali komputer i domagali się okupu za odblokowanie. Teraz po prostu manipulują ludźmi i w ten sposób wyciągają od nich pieniądze - stwierdził wiceszef Barracudy Asaf Cidon.

Eksperci od cyberbezpieczeństwa zalecają, by korzystać z dodatkowych, wielostopniowych metod potwierdzania tożsamości.

Zagrożenie rośnie

Zgodnie z danymi CERT Polska, zespołu powołanego do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w sieci, w 2018 roku liczba internetowych incydentów w Polsce w porównaniu do roku wcześniej wzrosła o 17,5 procent. Najwięcej zarejestrowanych zdarzeń dotyczyło phishingu.

"Odsetek incydentów phishingowych utrzymał się na podobnym poziomie w porównaniu do 2017 roku, oscylując na poziomie około 44 procent" - informował w marcu CERT.

