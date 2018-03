Nieoficjalnie: Bruksela przygotowuje podatek internetowy

Komisja Europejska finalizuje prace nad propozycjami mającymi na celu opodatkowanie aktywności firm w internecie. Podatek nie ograniczy się tylko do takich gigantów jak Google czy Facebook, ale zapłacą go też duże firmy - dowiedziała się nieoficjalnie PAP.

Komisja na razie nie przekazuje informacji w tej sprawie, ale z przecieków do mediów wynika, że propozycje są na ukończeniu. Źródło w Brukseli, z którym rozmawiała PAP, potwierdziło, że projekty dwóch dyrektyw zostaną przedstawione w najbliższą środę.

Poza ramami prawnymi

Bruksela ostrzega gigantów technologicznych. Muszą "robić więcej" dla ludzi Europejska komisarz sprawiedliwości Vera Jourova wytknęła Facebookowi, Twitterow... zobacz więcej » Państwa unijne już jakiś czas temu dostrzegły problem związany z tym, że nowe aktywności przedsiębiorstw w internecie wymykają się obecnym ramom prawnym. Efekt jest taki, że albo nie są opodatkowane w ogóle, albo korporacje opodatkowują je nie tam, gdzie wypracowują zysk, lecz tam, gdzie im wygodniej. Wiele firm technologicznych jako swoją siedzibę w UE wybrało Irlandię, bo w tym kraju podatek korporacyjny wynosi 12,5 proc.



Część stolic, widząc jakie skutki powoduje to dla ich budżetów, już zaczęła prace, by rozwiązać problem u siebie. Urzędnicy w Brukseli doszli jednak do przekonania, że rozwiązanie obejmujące wszystkie państwa będzie lepsze niż 28 różnych legislacji, które poszatkują jednolity rynek.



Jeden z głównych problemów, jaki KE chce rozwiązać, wiąże się z tym, że wirtualna działalność firm generuje zyski w związku z rozproszoną po całym świecie klientelą. Nowe przepisy mają pomóc odpowiedzieć np. na pytanie, gdzie opodatkować zysk szwajcarskiej witryny znanej wyszukiwarki internetowej, którego używa mieszkający w Belgii Szwajcar, aby kupić coś w sklepie we Francji?



Komisja chce w swoich dyrektywach na nowo zdefiniować stałe przedstawicielstwo firmy (permanent establishment) tak, żeby przystosować ją do nowych realiów gospodarki cyfrowej.

Firmy zapłacą krocie