mirw

2018-10-10 12:00:35

tak samo jak ludzie tak i maszyna będzie uczyła się na podstawie danych które dostarczono. To, że dostarczono mało reprezentatywne dane początkowe to nie można maszyny winić, ze wyciągnęła z tego wnioski, których rezultatem było dyskryminowanie jednej grupy ludzi. Nie świadczy to moim zdaniem źle o samej maszynie.