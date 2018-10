Notowania Tesli w poniedziałek wróciły do poziomu sprzed piątkowego spadku. To efekt porozumienia z Komisją Papierów Wartościowych USA (SEC), dzięki któremu Elon Musk pozostanie dyrektorem generalnym firmy - oceniła agencja Bloomberga.

Kurs Tesli na amerykańskiej giełdzie Nasdaq około godziny 18.00 czasu polskiego w poniedziałek rósł o około 16 procent. Za jedną akcję trzeba było zapłacić prawie 307 dolarów.

Tym samym akcje spółki odzyskały wartość sprzed ogłoszonego w czwartek postępowania SEC przeciwko działaniom Elona Muska. Nadal jednak utrzymują się na poziomie niższym niż na początku sierpnia.









Treść porozumienia

Zgodnie z ogłoszonym w sobotę porozumieniem Musk oraz spółka Tesla muszą zapłacić po 20 mln dolarów grzywny. Firma musi także mianować dwóch niezależnych dyrektorów do rady nadzorczej oraz wyznaczyć nowego prezesa.

Musk nie może sprawować tej funkcji przez co najmniej trzy lata, jednak pozostanie w radzie firmy. Utrzyma również stanowisko dyrektora generalnego i kontrolę nad założonym przez siebie koncernem, choć spółka ma ograniczyć komunikację Muska z inwestorami.



Amerykański regulator podjął działania przeciwko spółce i jej prezesowi w związku z wpisem zamieszczonym przez Muska na Twitterze na początku sierpnia

Ogłosił wówczas, że ma zamiar wycofania Tesli z giełdy w cenie 420 dolarów za akcję i że uzyskał niezbędne do tego fundusze.

Pod koniec sierpnia Musk wycofał się z tych deklaracji, argumentując to "wolą większości udziałowców". SEC uznała w czwartek, że działania prezesa wprowadzały inwestorów w błąd. Według szacunków komisji plan Muska wymagałby do realizacji od 25 miliardów dolarów do 50 miliardów dolarów.

Majątek Muska

Według Bloomberg Billionaires Index majątek Muska sięga 21,5 miliarda dolarów. Plasuje go to na 40. miejscu na liście najbogatszych ludzi na świecie.

Tesla pod koniec czerwca dysponowała 2,2 miliarda dolarów w gotówce. Do końca marca 2019 roku koncern musi spłacić długi w wysokości 1,3 miliarda dolarów.



Musk jest właścicielem około 20 procent udziałów w Tesli.