Elon Musk ogłosił, że rozważa wycofanie Tesli z giełdy, płacąc 420 dolarów za akcję. Słowa miliardera spowodowały, że akcje spółki sporo zyskały. Tesla zakończyła wtorkowe notowania ze wzrostem o 10,99 procent.

O rozważanym wycofaniu Tesli z giełdy Elon Musk poinformował na Twitterze. Miliarder zaznaczył, że ma już nawet zabezpieczone środki na tę operację.

Jednocześnie, w odpowiedzi na wiadomości internautów wyraził nadzieję, że przy realizacji takiego scenariusza wszyscy obecni udziałowcy Tesli pozostaną przy firmie. Zdaniem Muska można byłoby stworzyć specjalny fundusz celowy. Tak jak miało to miejsce w przypadku inwestycji Fidelity w SpaceX.

My hope is *all* current investors remain with Tesla even if we’re private. Would create special purpose fund enabling anyone to stay with Tesla. Already do this with Fidelity’s SpaceX investment. — Elon Musk (@elonmusk) 7 sierpnia 2018

Przyczyny

Szef Tesli, w komunikacie zamieszczonym na stronie producenta, zwracał uwagę, że ostateczna decyzja w sprawie wycofania z giełdy nie została jeszcze podjęta. Zostanie ona sfinalizowana poprzez głosowanie akcjonariuszy.

Wskazywał jednak, że powodem takich planów jest chęć stworzenia środowiska, w którym firma będzie lepiej funkcjonowała.

Zdaniem Muska, jako spółka publiczna, Tesla jest przedmiotem gwałtownych wahań cen akcji, które mogą odwracać uwagę wszystkich pracowników producenta. Każdy z nich posiada bowiem w swoim portfelu akcje firmy.

W tym miejscu wskazywał również na obowiązek publikowania wyników kwartalnych, co - jak tłumaczył miliarder - wywiera presję na Teslę, aby podejmowała decyzje, które mogą być dobre dla danego kwartału, ale niekoniecznie właściwe długoterminowo.

Wzrost cen akcji

Po deklaracji Muska, akcje Tesli drożały, ale o 20:08 notowania spółki zostały zawieszone. Za jedną akcję Tesli płacono wówczas 367,25 dolarów. Po wznowieniu handlu akcje dalej szły w górę i zakończyły wtorkowe notowania ze wzrostem o 10,99 procent. Za jedną akcję trzeba było zapłacić 379,6 dolarów, podczas gdy na otwarciu sesji było to 343,8 dolarów.

Tesla jest notowana na nowojorskim parkiecie od 2010 roku.