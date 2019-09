Odtwórz: Para wiceprezydencka w drodze do hotelu

Premier Mateusz Morawiecki i wiceprezydent USA Mike Pence podpisali w poniedziałek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów deklarację dotyczącą bezpieczeństwa budowania sieci 5G.

- Dzisiaj podpiszemy umowę na temat infrastruktury cyfrowej, która będzie ważnym przykładem dla reszty Europy w kwestii 5G - powiedział Pence po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą, a przed wizytą w KPRM.

Dodał, że dzięki współpracy z USA umacnia się także bezpieczeństwo gospodarcze Polski. - Stany Zjednoczone inwestują w Polsce, jak również Polska w Stanach Zjednoczonych. Nasze państwa mają większą liczbę przedsięwzięć w dziedzinie energetyki niż kiedykolwiek dotąd, po to, żeby Polska nigdy nie musiała polegać na rosyjskich - czy z jakichkolwiek innych krajów - dostawach energii, żeby rosnąca gospodarka miała być czym napędzana - podkreślił Pence.

TREŚĆ DEKLARACJI 5G >>>

W kontekście podpisania polsko-amerykańskiej deklaracji dot. bezpieczeństwa budowania sieci 5G, do którego doszło w poniedziałek, prezydent Duda był pytany, czy USA kiedykolwiek dały Polsce dowody na to, że Chiny szpiegują, wykorzystując technologię.

- Chcę powiedzieć jedno - tak, rzeczywiście polskie służby kontrwywiadowcze wykryły pewne działania, które mogły mieć charakter szpiegowski, ta sprawa jest w tej chwili badana. Toczą się normalne, legalne działania polskich służb, polskiej prokuratury. Czekamy spokojnie na ich wynik, dlatego, że w tej sprawie - jeżeli prokuratorzy zdecydują się wnieść akty oskarżenia - będą działały polskie sądy - powiedział Andrzej Duda.

Stany Zjednoczone przestrzegają sojuszników przed korzystaniem z urządzeń Huawei przy budowie sieci łączności bezprzewodowej 5G, obawiając się, że mogłyby one zostać wykorzystane przez Chiny w celach szpiegowskich. Huawei zdecydowanie zaprzecza zarzutom szpiegostwa i twierdzi, że Amerykanie kierują się interesami ekonomicznymi.

W 2018 r. z tego samego powodu Australia i Nowa Zelandia zablokowały możliwość używania podzespołów tego producenta w swoich sieciach 5G.

W styczniu polskie władze pod zarzutami szpiegostwa aresztowały pracownika Huawei, a Czechy wykluczyły firmę z publicznych przetargów po ostrzeżeniu ze strony instytucji odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo kraju.

Amerykańskie ministerstwo handlu wpisało Huawei na listę podmiotów, które nie mogą kupować od firm z USA części i oprogramowania bez zgody Waszyngtonu. Decyzja może odciąć największego chińskiego producenta sprzętu telekomunikacyjnego od amerykańskiej technologii.

Ważny obszar

Morawiecki w czasie wizyty w Szwecji w ostatni czwartek wyraził przekonanie, że szwedzki Ericsson zadecydował już o inwestycji w Polsce, związanej z technologią 5G. Jak mówił, chodzi nie tylko o inwestycje w produkcję, ale też w badania i rozwój.

- 5G jest obszarem niezwykle ważnym, dlatego współpracujemy też z USA, i z innymi dostawcami - zaznaczył wówczas Morawiecki.

Sieć 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji) to nowy, intensywnie rozwijany standard telekomunikacyjny. Ma umożliwić pięćdziesięcio-, a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnych sieci 4G. Taka technologia ma przyspieszyć m.in. rozwój internetu rzeczy (Internet of Things - IoT), usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast.