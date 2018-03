Akcje Facebooka w ciągu ostatniego tygodnia straciły ponad 13 proc. swojej wartości w związku z ujawnieniem informacji o wykorzystywaniu danych o użytkownikach portalu społecznościowego przez Cambridge Analytica. To najgorszy okres internetowego giganta na amerykańskiej giełdzie od sześciu lat. Giełdowe spadki mocno się odbiły zwłaszcza na majątku założyciela i szefa Facebooka - Marka Zuckerberga.

Jeszcze w piątek 16 marca akcje Facebooka były wyceniane na około 185 dolarów. Tydzień później było to już zaledwie 160 dolarów. To oznacza, że w ciągu tygodnia firma, która stoi za popularnym portalem społecznościowym, straciła na wartości 75 mld dolarów.

Założyciel i szef Facebooka, który posiada 400 milionów akcji, w ciągu tych kilku dni stracił 10 mld dolarów. Według miesięcznika Forbes Mark Zuckerberg zajmował wcześniej 5 miejsce wśród najbogatszych ludzi na świecie.

Zdaniem agencji Bloomberg, która na bieżąco szacuje majątek miliarderów, Zuckerberg spadł jednak po tym tygodniu z czwartego na siódme miejsce. Nadal jednak posiada 65 mld dolarów w różnych aktywach, przede wszystkim akcjach Facebooka.

Sprawa Cambridge Analytica

Spadki notowań Facebooka na giełdzie wiążą się w ujawnieniem przez The Observer, że Cambridge Analytica prawdopodobnie naruszyła prawo, pozyskując i wykorzystując w celach komercyjnych dane dotyczące nawet 50 milionów osób zarejestrowanych na Facebooku. Profile użytkowników były następnie wykorzystywane do wpływania na ich decyzje wyborcze. Informacje w tej sprawie podawały także "New York Times" i telewizja Channel 4.

Według dziennikarzy CA posłużyła się informacjami dotyczącymi przede wszystkim wyborców w Stanach Zjednoczonych; były one wykorzystywane w kampanii wyborczej w 2016 roku, gdy CA pracowała dla sztabu wyborczego Donalda Trumpa.

W 2015 roku prawnicy Facebooka poprosili o usunięcie zdobytych w niewłaściwy sposób danych, ale - jak wynika z informacji Observera - mimo to wciąż istnieje wiele kopii bazy danych, które pozostają w użyciu. Swoje śledztwa w sprawie użycia danych zapowiedziały brytyjska komisarz ds. informacji Elizabeth Denham (odpowiednik polskiego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), a także prokurator generalna amerykańskiego stanu Massachusetts Maura Healey.

W obliczu narastających kontrowersji wokół działalności firmy i po serii nagranych z ukrycia materiałów, we wtorek wieczorem zawieszony w obowiązkach został prezes Cambridge Analytica Alexander Nix.

Stanowisko Facebooka

Szef Facebooka Mark Zuckerberg przyznał w środę w oświadczeniu, że firma popełniła błędy, które doprowadziły do wykorzystania danych przez Cambridge Analytica. "Jesteśmy odpowiedzialni za ochronę waszych danych. Jeśli tego nie robimy, to na was nie zasługujemy" - dodał.

W liście otwartym do użytkowników Facebooka Zuckerberg podkreślił, że w ciągu ostatnich dni zarząd firmy "pracował, aby zrozumieć, co dokładnie się stało i co możemy zrobić, aby nigdy się to nie powtórzyło".

"Dobra wiadomość jest taka, że większość ważnych działań mających zapobiec powtórzeniu się (takich sytuacji) została podjęta przed laty. Ale popełniliśmy także błędy i wciąż jest dużo do zrobienia" - dodał.

Od czasu ujawnienia informacji przez gazety "The Observer" i "New York Times" oraz telewizję Channel 4, wartość akcji Facebooka na giełdzie spadała w związku z obawami o dalsze kontrowersje i możliwość wprowadzenia silniejszych regulacji rynkowych dotyczących użycia danych osobowych.