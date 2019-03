Obywatel Litwy Evaldas Rimasauskas przyznał się do wyłudzenia, przy pomocy wspólników, ponad 100 milionów dolarów od Facebooka i Google'a, jako zapłaty za usługi, których nigdy nie wykonał. Oszust podszywał się pod firmę Quanta Computer z Tajwanu - podał serwis Cnet.

Według serwisu prokuratura zarzuca Rimasauskasowi stworzenie infrastruktury, która posłużyła do wyłudzania pieniędzy od wielkich firm. Litwin miał zarejestrować na sąsiedniej Łotwie firmę o nazwie Quanta Computer i wysyłać korespondencję elektroniczną do przedstawicieli Google'a i Facebooka, w której podszywał się pod tajwańską spółkę. Kolejne problemy Facebooka. Pracownicy mogli mieć dostęp do "setek milionów" haseł Pracownicy Facebooka mogli mieć dostęp do setek milionów haseł użytkowników, któ... zobacz więcej »

Nawet 30 lat więzienia

Według ustaleń śledztwa oszust wiedział, że oba koncerny współpracują z prawdziwą firmą Quanta Computer i wysyłał żądania zapłaty za usługi świadczone przez tę firmę. Pieniądze miały trafiać na rachunki bankowe przez niego zarządzane, które wcześniej zarejestrował na Łotwie i na Cyprze.

Rimasauskas wpadł dzięki czujności pracowników Google'a, którzy wykryli nieprawidłowości w płatnościach. Koncern poinformował o tym organy ścigania i, jak stwierdził jego przedstawiciel, odzyskał zdefraudowane pieniądze (23 mln dol. wykradzione w 2013 roku).

W 2017 roku Litwin, na mocy ekstradycji, został przekazany USA.

Facebook, który przez działalność Litwina odnotował w 2015 roku straty w wysokości 98 mln dolarów, nie odniósł się do doniesień medialnych na temat postępowania w sprawie Rimasauskasa. Według prawników oskarżonemu grozi nawet 30 lat więzienia, a rozprawa zaplanowana jest na 24 lipca bieżącego roku.