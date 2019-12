PZPN szuka zawodników do piłkarskiej kadry narodowej. Nie chodzi jednak o kadrę Jerzego Brzęczka, a reprezentantów w eFutbolu, czyli wirtualnej wersji tradycyjnego sportu. Chętnych do bronienia padem narodowych barw jest wielu, ale na międzynarodowe turnieje pojadą tylko najlepsi. Jak będą wyglądały zgrupowania, ilu zawodników bierze udział w grze i czy mamy w Polsce talenty – o to zapytaliśmy koordynatora e-reprezentacji.

"E-sport to jest i będzie duża kasa, ale to także świadectwo pewnej patologii. Siedzieć godzinami i walić w joystick?" – pisał w styczniu 2018 roku na Twitterze Zbigniew Boniek. Nie minęły dwa lata, a kierowany przez niego Polski Związek Piłki Nożnej mocno wchodzi w tę dziedzinę. Właśnie trwa turniej kwalifikacyjny do reprezentacji Polski w FIFA 20 i Pro Evolution Soccer 2020 - dwie najpopularniejsze wirtualne odmiany piłki nożnej.



Boguś bez jaj,e-sport to jest i będzie duża kasa,ale to także świadectwo pewnej patologii.Siedzieć godzinami i walić w joystick? — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) January 2, 2018

Koordynatorem kadry został Jarosław Radzio, związany z eFutbolem od lat. Będzie musiał teraz wybrać kadrę, wyznaczyć jej strategię i zarządzać zespołem.



tvn24bis.pl: Ogłasza pan powołania do kadry jak Jerzy Brzęczek? Jak wygląda rekrutacja zawodników?



Jarosław Radzio: Zależy nam, aby każdy mógł spróbować swoich sił w rywalizacji z graczami z całego kraju i powalczyć o możliwość reprezentowania Polski, dlatego ogłaszamy otwarte turnieje kwalifikacyjne. Wymogiem jest jedynie polskie obywatelstwo i ukończone 16 lat, a sam turniej jest skonstruowany w taki sposób, aby wyłonić najzdolniejszych zawodników w Polsce. W eFutbolu bezpośrednie starcia są najlepszym wyznacznikiem umiejętności, ale nie wykluczam, że w przyszłości zostaną wysłane dodatkowe powołania dla osób, które będą się wyróżniały w rozgrywkach lokalnych, a przede wszystkim międzynarodowych.



W jakie gry będą grali?



Powołujemy reprezentację w gry eFootball PES 2020 oraz FIFA 20. Na pierwszy rzut oka oba tytuły są do siebie podobne, ale różnią się mechaniką. Inny jest system strzałów, sposób gry w obronie, zachowanie sztucznej inteligencji, a także tempo rozgrywki. Istotny jest fakt, iż w przypadku gry PES 2020 będziemy grali drużynami narodowymi, a w FIFA 20 rozgrywka będzie toczyła się w trybie Ultimate Team, w którym gracze będą mogli stworzyć swoje wymarzone drużyny.



Tak jak w realnej piłce nożnej drużynę tworzy jedenastu graczy?



Są rozgrywki, w których każdy zawodnik jest sterowany przez innego gracza, ale mecze międzynarodowe są rozgrywane pojedynczo lub w parach, w zależności od typu zawodów i sposobu ich rozgrywania (na żywo lub przez internet). Etap eliminacyjny do mistrzostw Europy oraz mistrzostw świata będzie składał się z meczów online, w których nasi reprezentanci będą rywalizowali w pojedynkę. W przypadku meczów offline, które rozgrywane są podczas finałów lub przy okazji meczów prawdziwych drużyn, rozgrywka dodatkowo toczy się w parach, aby wzmocnić aspekt drużynowy. W takiej sytuacji zgranie i komunikacja stają się ważniejsze niż indywidualne umiejętności graczy.



Te umiejętności muszą trenować.



Przed rozpoczęciem eliminacji do rozgrywek międzynarodowych planujemy zorganizować zgrupowanie, podczas którego nasi zawodnicy będą rozgrywali mecze sparingowe, trenowali schematy, grę w parach, a także wspólnie analizowali mecze swoich rywali. Przewidujemy też konsultacje z psychologiem sportowym i dietetykiem, aby zapewnić im jak najlepsze przygotowanie do ważnych dla nas meczów.



Ile zawodników będzie w e-kadrze?



Łącznie dziewięciu. Cztery osoby w PES i pięć w FIFĘ. To wynika z regulacji. W każdej z tych gier wybierzemy dwóch najlepszych, którzy będą reprezentować Polskę w eliminacjach czy na mistrzostwach. Ale rezerwowi będą mogli brać udział w meczach towarzyskich.



Mamy zawodników liczących się w Europie lub na świecie?



Obecnie mamy kilku utalentowanych zawodników, ale najlepsze wyniki osiąga zawodnik klubu AS Roma – Damian Augustyniak. "Damie" od początku sezonu pokazuje bardzo dobrą formę na arenie międzynarodowej i wobec niego będą największe oczekiwania ze strony kibiców i ekspertów. Liczę, że to on będzie filarem kadry FIFA 20 i zapewni nam dużo punktów.



Potem przyjdzie czas na eliminacje do turniejów



Etap eliminacyjny do rozgrywek międzynarodowych będzie składał się z meczów przez internet, w których nasi reprezentanci będą rywalizowali w pojedynkę. Zarówno w ramach MŚ, jak i ME zostaniemy rozlosowani do grup, w których będziemy rywalizowali o awans z innymi reprezentacjami. Warto dodać, że turniej eEURO 2020 będzie przełomowym wydarzeniem, w którym udział potwierdziły wszystkie europejskie federacje piłkarskie.



A jak wygląda pana praca?



Jestem odpowiedzialny za kształtowanie długofalowej strategii całej sekcji, której celem jest popularyzacja piłki nożnej i zdrowego trybu życia wśród graczy, ale w tym momencie priorytetem jest wyselekcjonowanie najzdolniejszych zawodników na turnieje FIFA eNations Cup (w grze FIFA 20) oraz eEURO 2020 (w grze eFootball PES 2020), abyśmy mogli wziąć udział w tych rozgrywkach. W tym przypadku jestem odpowiedzialny za system rozgrywek turnieju eliminacyjnego i jego organizację, kontakt ze społecznością i przede wszystkim graczami.



Czy w eFutbolu są sędziowie?



Sędziowie na turniejach eFutbolu pilnują, aby wszystkie mecze były rozgrywane zgodnie z regulaminem rozgrywek i zasadami fair play, a także pomagają w kwestiach technicznych ze sprzętem, na którym rozgrywane są zawody. W samą rozgrywkę ingerować nie muszą, ale to nie oznacza, że mają mało pracy.



Która drużyna narodowa na świecie jest najsilniejsza?



Francja będzie bronić tytułu Mistrza Świata FIFA 20, a także jest faworytem rozgrywek eEURO 2020, ale tak jak w prawdziwym futbolu, do najmocniejszych krajów trzeba zaliczać Niemców, Hiszpanów i Brazylijczyków.



A my mamy szanse zostać mistrzem Europy lub świata?



W przeszłości Polscy zawodnicy FIFA zdobywali drużynowe wicemistrzostwo Europy oraz indywidualne wicemistrzostwo świata, a więc byli zaliczani do najlepszych na świecie. Nie podjąłbym się tej roli, gdybym nie wierzył, że Polska może zostać mistrzem świata!

Rozmawiał Andrzej Rejnson