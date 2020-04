Od środy korzystanie z aplikacji Kwarantanna domowa jest obowiązkowe dla osób przebywających w kwarantannie - poinformował resort cyfryzacji.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

O nowym obowiązku we wtorek mówił premier Mateusz Morawiecki.



- Musimy przestrzegać rygorów, które wprowadzamy, dlatego też te dodatkowe kary, które pojawiają się w rozporządzeniu, ustawie, od 5 tysięcy do 30 tysięcy złotych, a nawet przy notorycznym łamaniu - kara ograniczenia wolności - podkreślił premier przedstawiając we wtorek nowe obostrzenia. - Te kary będą bezwzględnie egzekwowane przez policję - dodał.

PREMIER OGŁOSIŁ NOWE OBOSTRZENIA. OTO LISTA

- Policja w mniejszym stopniu teraz będzie musiała weryfikować miejsca kwarantanny, ponieważ wdrażamy aplikację, która będzie obligatoryjna i poprzez aplikację będziemy wiedzieli, czy osoby ściśle przestrzegają zasad kwarantanny - wyjaśnił.

Dodał, że takie aplikacje są już wykorzystywane w krajach Zachodniej Europy, w Korei i Tajwanie.

Szef rządu poinformował, że od 1 kwietnia rozszerzona będzie lista osób podlegających obowiązkowej kwarantannie domowej. Będą nią objęci wszyscy, którzy mieszkają z osobą na kwaratannie. Zasady te będą obowiązywały osoby, które przebywają w jednym mieszkaniu z osobami kierowanymi na kwarantannę od środy 1 kwietnia.

Aplikacja do sprawdzania, czy przestrzegane są zasady kwarantanny nazywa się Kwarantanna domowa i działa już od kilkunastu dni. Do tej pory nie była ona jednak obligatoryjna.

Można ją pobrać z App Store lub Google Play - zależy czy korzystamy z telefonów z systemem iOS czy Android. "Po jej zainstalowaniu zarejestruj się za pomocą numeru telefonu. Twoje konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzymasz w wiadomości SMS" - wyjaśnia Ministerstwo Cyfryzacji.

Resort cyfryzacji na swojej stronie dokładnie tłumaczy, kto i w jakich okolicznościach może korzystać z aplikacji Kwarantanna domowa.

Najpierw osoby objęte kwarantanną muszą otrzymać SMS-a. Jak zaznaczył resort cyfryzacji jest to kluczowe, gdyż jest to "znak, że dane osoby objętej kwarantanną są w bazie" i może ona rozpocząć korzystanie z aplikacji.

Nie ma możliwości, by z aplikacji korzystały osoby nieobjęte kwarantanną. Jej system jest połączony z bazą numerów telefonów osób, które zostały zobowiązane do przejścia kwarantanny.

Jak działa aplikacja Kwarantanna domowa?

Każdego dnia kwarantanny objęte nią osoby, które zainstalowały i aktywowały aplikację otrzymują jednego lub kilka SMS-ów z poleceniem wykonania i wysłania selfie.

"W aplikacji wykorzystywana jest geolokalizacja oraz system porównywania twarzy. Dzięki nim wiadomo, że to na pewno ta konkretna osoba i że przechodzi kwarantannę w miejscu zadeklarowanym w formularzu lokalizacyjnym" - wyjaśnił, cytowany w komunikacie, minister cyfryzacji Marek Zagórski.



Żerują na koronawirusie. "Zamiast zyskać, możemy stracić swoje oszczędności" Podczas pandemii uaktywnili się oszuści. Wabią konsumentów wysokimi zyskami bez... zobacz więcej » Czas przeznaczony na wykonanie selfie to 20 minut od otrzymania SMS-a. Po upływie tego czasu osoba objęta kwarantanną dostanie wiadomość przypominającą. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie wykonamy zdjęcia będzie to sygnał dla policji, że powinna sprawdzić, czy zasady kwarantanny nie są łamane.

Wyjątki

Resort poinformował, że z obowiązku korzystania z aplikacji Kwarantanna domowa zwolnione są osoby z dysfunkcją wzroku (niewidzące lub niedowidzące), a także osoby, które właściwym służbom złożyły oświadczenie, że nie są abonentami lub użytkownikami sieci telekomunikacyjnej lub nie posiadają urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie aplikacji.

Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej. Można je złożyć telefonicznie 22 165 57 44. Jeśli nie możemy zadzwonić, wypełniony druk należy przekazać policji. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie www.gov.pl/kwarantanna-domowa.

KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TVN24.PL