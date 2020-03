Giganci technologiczni rozpoczęli współpracę z amerykańskim rządem oraz naukowcami w celu wynalezienia leku na koronawirusa. W tym celu powstało konsorcjum COVID-19 High Performance Computing Consortium - o czym poinformował na swojej stronie Biały Dom.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

"Ameryka łączy się, aby razem walczyć z COVID-19, co oznacza uwolnienie pełnej przepustowości naszych światowej klasy superkomputerów, aby przyspieszyć badania naukowe nad lekami i szczepionką. Dziękujemy sektorowi prywatnemu i liderom akademickim, którzy przyłączają się do rządu federalnego" - powiedział, cytowany w komunikacie, Michael Kratsios, główny doradca ds. technologii w Białym Domu.

Walka z koronawirusem

W skład konsorcjum wchodzi między innymi Google Cloud, o czym poinformował w poniedziałkowym wpisie na Twitterze Sundar Pichai, prezes koncernu Alphabet, do którego należy Google.

"Współpracujemy z federalnym rządem i innymi liderami w dziedzinie technologii oraz środowiskami akademickimi, w tym celu udostępniamy zasoby obliczeniowe Google Cloud o wysokiej wydajności dla naukowców pracujących nad potencjalnymi metodami leczenia i szczepionkami przeciw COVID-19" - poinformował.

"Naukowcy mogą składać wnioski pod adresem covid19-hpc-consortium.org" - dodał.



We’re partnering w/ the federal govt + other leaders in technology & academia to provide @GoogleCloud high performance computing resources to researchers working on potential #COVID19 treatments & vaccines. Researchers can apply at https://t.co/2y80s3J8SKhttps://t.co/cBwiI9qNuN — Sundar Pichai (@sundarpichai) March 23, 2020

Naukowcy mogą również korzystać z chmur obliczeniowych firm Amazon oraz Microsoft. W konsorcjum jest także Hewlett Packard Enterprise.

"Przed nami bardzo trudne miesiące". Prezes rządowego funduszu o "zasadniczym priorytecie" Rząd ma przestrzeń do zwiększenia tegorocznych wydatków budżetowych, może powięk... zobacz więcej » Ponadto swoje superkomputery udostępnił koncern IBM.

"Te wysokowydajne systemy pozwalają naukowcom na przeprowadzenie bardzo dużej liczby obliczeń z zakresu epidemiologii, bioinformatyki i modelowania molekularnego" - powiedział, cytowany w komunikacie, dyrektor IBM Research Dario Gil.

"Przeprowadzenie tych eksperymentów zajęłoby lata, jeśli byłyby wykonywane ręcznie, lub miesiące, gdyby odbywały się na wolniejszych, tradycyjnych platformach obliczeniowych" - podkreślił.

W konsorcjum są także przedstawiciele branży akademickiej: Instytut Technologii w Massachusetts oraz nowojorski Rensselaer Polytechnic Institute.

Specjalna strona

To niejedyne działania podejmowane przez gigantów technologicznych.

Google uruchomił w sobotę specjalną stronę internetową w języku angielskim poświęconą koronawirusowi. Są na niej dostępne między innymi informacje dotyczące objawów choroby, leczenia, statystyki zachorowań, a także przydatne linki. Strona w kolejnych dniach ma być dostępna także w innych językach.