Przewodnia i nadzorcza rola człowieka, stabilność oraz bezpieczeństwo. To tylko część zasad opublikowanych przez Komisję Europejską, które jej zdaniem są niezbędne do uzyskania godnej zaufania sztucznej inteligencji. O szczegółach w TVN24 BiS mówiła Agata Zamęcka.

Najpierw wynalazek - potem prawo regulujące jego używanie. Tak dotąd najczęściej wyglądał postęp techniczny. Wystarczy powiedzieć, że najpierw były samochody, dopiero wraz z ich rozwojem powstał kodeks drogowy. Najpierw wystartowały pierwsze samoloty, dopiero potem stworzono prawo lotnicze.

Teraz Komisja Europejska próbuje zmienić tę sytuację.

KE obawia się, że sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w niewłaściwy sposób, dlatego na początku kwietnia opublikowano wytyczne dla krajów UE i firm, które mają pomóc w opracowaniu ram prawnych dla sektora AI.

Siedem zasad autorstwa Komisji Europejskiej dla sektora SI:

- przewodnia i nadzorcza rola człowieka – systemy SI powinny wspierać rozwój sprawiedliwego społeczeństwa poprzez wzmacnianie przewodniej roli człowieka i praw podstawowych, a nie zmniejszać, ograniczać czy wypaczać ludzką autonomię;

- stabilność i bezpieczeństwo – algorytmy stosowane w ramach sztucznej inteligencji muszą być bezpieczne, niezawodne i wystarczająco solidne, by poradzić sobie z błędami lub niespójnościami na wszystkich etapach cyklu życia systemu SI;

- ochrona prywatności i danych – obywatele powinni mieć pełną kontrolę nad własnymi danymi, zaś dane ich dotyczące nie mogą być wykorzystywane do szkodzenia im ani dyskryminowania;

- przejrzystość – należy zapewnić możliwość identyfikowania systemów SI;

- różnorodność, niedyskryminacja i sprawiedliwość – systemy SI powinny uwzględniać cały zakres ludzkich zdolności, umiejętności i wymogów oraz zapewniać dostępność;

- dobrostan społeczny i środowiskowy – systemy sztucznej inteligencji powinny wzmacniać pozytywne zmiany społeczne, wspierać zrównoważony rozwój i odpowiedzialność ekologiczną;

- odpowiedzialność – należy wprowadzić mechanizmy zapewniające odpowiedzialność za systemy SI oraz wyniki ich działalności.

Latem 2019 roku Komisja rozpocznie fazę pilotażową, która ma dać odpowiedź na to, jak praktycznie wdrożyć wytyczne dotyczące rozwoju i wykorzystania sztucznej inteligencji. W tym celu Bruksela zachęca przemysł, instytuty badawcze oraz władze publiczne do przeanalizowania listy opracowanej przez grupę ekspertów i dostarczenie do Komisji swoich uwag.



Ostatnim etapem zdaniem KE miałoby być rozpoczęcie prac nad międzynarodowym porozumieniem w sprawie wykorzystania AI na świecie. Prace mają się toczyć między innymi na forum G7 oraz G20.