Od 200 do 300 tysięcy dolarów - tyle będą kosztowały pierwsze cywilne podróże kosmiczne oferowane przez firmę Blue Origin, która należy do najbogatszego człowieka na świecie Jeffa Bezosa.

Bezos, miliarder, który zbił fortunę między innymi zakładając serwis aukcyjny Amazon, od kilku lat inwestuje również w spółkę Blue Origin, zajmującą się produkcją rakiet i mającą oferować cywilne loty w kosmos.

Cywilne loty

Jak podaje Reuters, będą one kosztowały od 200 do 300 tysięcy dolarów. Agencja pisze również, że Jeff Bezos chce, aby cywilne loty w kosmos stały się ważną niszą w globalnej gospodarce - obok usług satelitarnych i rządowych projektów eksploracyjnych.



Według informacji Reutersa loty testowe mają rozpocząć się wkrótce, a sprzedaż biletów ma ruszyć w przyszłym roku. Osoby, które zdecydują się na wykupienie lotu będą mogły m.in. doświadczyć uczucia nieważkości i zobaczyć krzywiznę planety.



W zaprezentowanej przez firmę Blue Origin kapsule znajduje się sześć miejsc. Przy każdym z nich znajduje się duże okno umożliwiające swobodną obserwację tego, co dzieje się na zewnątrz. Okna są trzykrotnie większe niż te, które zamontowano w samolocie pasażerskim Boeing 747.

Rakieta wielokrotnego użytku

Według wcześniejszych zapowiedzi firmy rakieta używana do wynoszenia kapsuły z pasażerami do przestrzeni kosmicznej będzie mogła być używana wielokrotnie. Wszystko dzięki jej konstrukcji, która ma pozwalać na odzyskiwanie większości modułów. Według planów każda rakieta ma wykonywać minimum 25 lotów. Dzięki temu ceny lotów będą mogły być zdecydowanie niższe.