Użytkownicy smartfonów iPhone 5 będą musieli w ciągu najbliższych dni zainstalować najnowszą aktualizację oprogramowania. W przeciwnym razie mogą utracić dostęp do internetu i innych kluczowych funkcji - informuje BBC.

Użytkownicy modelu iPhone 5 otrzymali ostatnio wiadomości z prośbą o zainstalowanie najnowszej aktualizacji o numerze iOS 10.3.4 do 3 listopada.

Jeśli do sugestii się nie zastosują, mogą stracić dostęp do internetu, sklepu App Store czy usługi przechowywania plików iCloud.

Nie tylko iPhone 5

Apple zaleca również aktualizacje systemu użytkownikom starszych urządzeń. Dotyczy to iPhone'a 4S oraz iPad'ów starszej generacji mini, a także czwartej generacji i starszych.

Właściciele nowszych modeli nie muszą aktualizować swojego oprogramowania. BBC zwraca uwagę, że nie jest to najnowsza wersja systemu operacyjnego iOS w ogóle, a jedynie najbardziej aktualna wersja dostępna dla wspomnianych modeli.

iPhone 5 został wprowadzony na rynek we wrześniu 2012 roku. Tylko w ciągu 24 godzin od wprowadzenia go do przedsprzedaży złożono na niego dwa miliony zamówień. Do tej pory sprzedano aż 70 milionów modeli smartfonów iPhone 5.

Najwięksi producenci

Liderem na rynku smartfonów jest Samsung. Według danych IHS Markit w drugim kwartale 2019 roku sprzedał około 75 mln urządzeń na całym świecie. Odpowiada tym samym za 23 proc. globalnej sprzedaży.

Kolejne miejsca zajmują chińskie Huawei (niecałe 59 mln i 18 proc.) oraz Oppo (36 mln i 11 proc.). Apple znajduje się dopiero za podium. W drugim kwartale sprzedał 35 mln smartfonów (11 proc.).

Ważnymi graczami na rynku są jeszcze chińskie Xiaomi (prawie 32 mln i 10 proc.) oraz Vivo (28 mln i 9 proc.).

Według danych IHS w drugim kwartale tego roku w sumie globalna sprzedaż smartfonów wyniosła 331 mln i była o 3,6 proc. niższa niż w analogicznym kwartale 2018 roku.