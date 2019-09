Apple zaprezentował swoje najnowsze smartfony - iPhone'a 11, 11 Pro i 11 Pro Max. Podczas prezentacji w siedzibie głównej Apple pokazano też nowe modele tabletu iPad i zegarka Apple Watch.

Podczas prezentacji w Steve Jobs Theater w siedzibie firmy w Cupertino szef Apple Tim Cook przedstawił swoje najnowsze smartfony - iPhone 11, iPhone 11 Pro i iPhone 11 Pro Max.

Aparat

Podstawowy model iPhone 11 wyposażony został w wyświetlacz o przekątnej 6,1-cala. Modele Pro i Pro Max mierzą zaś odpowiednio 5,8 i 6,5 cala. Droższe wersje wykorzystują także ulepszony panel OLED o nazwie Super Retina XDR, cechujący się kontrastem 2mln:1 i jasnością 1200 Nitów.

Nowością we wszystkich urządzeniach są dodatkowe obiektywy tylne. W wersji podstawowej znalazły się dwie soczewki zamiast jednej - szerokokątna 12 MP i ultraszerokokątna 12 MP, która zapewnia dwukrotnie szersze pole widzenia (120 stopni). W modelach Pro oprócz tego występuje dodatkowy teleobiektyw 12 MP, umożliwiający dwukrotny zoom optyczny. Z przodu wszystkich modeli umieszczono zaś kamerę TrueDepth 12 MP, z funkcją kręcenia wideo w zwolnionym tempie (120 klatek na sekundę). Wszystkie modele wykorzystują też poprawiony tryb nocny, który uruchamia się automatycznie przy wykryciu niedostatku światła.

Aparat daje możliwość nakręcenia krótkiego wideo zamiast zdjęcia, funkcją Quick Take. Oprogramowanie pozwala też na płynne przełączanie między soczewkami w aplikacji, oraz kręcenie filmów jednocześnie z obiektywów tylnych i przednich.

Aparat Apple wykorzystuje system uczenia maszynowego Deep Fusion. System ten robi 9 różnych zdjęć o różnej ekspozycji zanim użytkownik wciśnie przycisk, a po jego wciśnięciu - łączy próbki w jedną fotografię. Producent chwali się także, że telefony oferują najwyższą jakość wideo dostępną w telefonie - materiały kręcić można w rozdzielczości 4K, w 30 bądź 60 klatkach na sekundę. Nagrywanie dźwięku ułatwia zaś funkcja Audio Zoom.

System autoryzacji biometrycznej Face ID, umożliwiający odblokowywanie telefonu obrazem twarzy, został zaś ulepszony i ma rozpoznawać właściciela pod różnymi kątami, nawet jeśli urządzenie leży płasko na stole.

Dłuższa praca baterii

Sercem wszystkich modeli jest najnowszy procesor A13 Bionic, 20 proc. szybszy od modelu A12 i stworzony z myślą o uczeniu maszynowym. Ma też przewyższać osiągi konkurencyjnych komponentów Snapdragon 855 (Samsung Galaxy S10+) czy Kirin 980 (Huawei P30 Pro). Możliwości obliczeniowe i graficzne procesora zaprezentowano podczas prezentacji dema gry "Pascal's Wager".

A13 Bionic ma też pozwalać na oszczędności w zużyciu energii. Bateria iPhone'a 11 w porównaniu do modelu iPhone XR, pozwoli na pracę dłuższą o ok. godzinę. Wersja Pro daje cztery godziny pracy na baterii więcej niż zeszłoroczny iPhone X, podczas gdy Pro Max ma działać nawet 5 godzin dłużej niż model iPhone XS Max. Producent zapewnia też 18-watowe szybkie ładowarki.

Urządzenia ulepszono też pod względem odporności – mają teraz wytrzymywać upadki z większych wysokości, poprawiono też ich wodoodporność. Mogą być zanurzone do głębokości 4 metrów nawet do 30 minut.

Cena

Ceny iPhone'a 11 zaczynają się od 699 dol. (w Polsce od 3599 zł), wersja Pro wymaga wydatku rzędu 999 dol (od 5199 zł), a wersja Pro Max kosztować będzie od 1099 dol. (od 5699 złotych). Najdroższa wersja w Polsce kosztuje 7449 złotych. Klienci mogą składać zamówienia na smartfony od 13 września, a producent rozpocznie ich realizację 20 września.

W informacji dla prasy Apple wskazało, że premiera najnowszego systemu operacyjnego dla urządzeń mobilnych iOS 13 nastąpi 19 września. Kluczowym elementem systemu jest tryb ciemny (ang. Dark Mode). 30 września pojawić się zaś ma łatka 13.1, w której znajdą się dodatkowe funkcje, jeszcze wymagające ostatnich szlifów.

iPad i Apple Watch

We wtorek zaprezentowano też najnowsze modele tabletu iPad oraz inteligentnego zegarka Apple Watch, a także zapowiedziano start dwóch nowych usług. Arcade to internetowa wypożyczalnia gier wideo - rozpocznie działalność 19 września. Abonament Arcade, zapewniający dostęp do praktycznie nieograniczonego archiwum gier wideo, będzie kosztował miesięcznie 4,99 USD (ok. 19,60 PLN)

Druga usługa Apple TV+ (Apple TV Plus) zadebiutuje w listopadzie. Będzie to tzw. serwis strumieniowy oferujący programy i seriale telewizyjne, filmy, w tym filmy i programy własnej produkcji Apple Inc.

Flagowce Samsunga

Na początku sierpnia swoje nowe flagowe produkty zaprezentował największy konkurent Apple'a i lider globalnego rynku - koreański Samsung. Galaxy Note 10 oraz Galaxy Note 10+ wyposażono w ekrany Dynamic AMOLED (Note 10 - 6,3 cala, Note 10 Plus - 6,8 cala) z certyfikatem HDR10+ i wbudowanym czytnikiem linii papilarnych, procesory Qualcomm Snapdragon 855, pojemniejsze baterie z opcją ładowania bezprzewodowego. Wraz z gniazdem jack wyeliminowano również przycisk do aktywacji wirtualnego asystenta Bixby, który jest obecnie wywoływany przez przytrzymanie przycisku uruchamiającego urządzenie.

Większy model Note 10+ wyposażony został dodatkowo w większą pamięć RAM (12GB zamiast 8GB), pojemniejszą baterię (4300 mAh zamiast 3500 mAh) i czujnik pomiaru głębi obiektów w technologii time-of-flight (ToF) pozwalający na skanowanie obiektów w 3D aparat DepthVision. Telefon ten posiada ponadto wejście na dodatkową kartę pamięci microSD. Będzie też dostępny w opcjonalnym wariancie przystosowanym do obsługi sieci 5G.

Ceny nowych note'ów zaczynają się od około 4 tysięcy złotych.