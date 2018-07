Odtwórz: Spadkobiercy z dostępem do konta zmarłego na Facebooku. Przełomowe orzeczenie

Wycena akcji spółki Facebook w handlu posesyjnym obniżyła się o ponad 20 procent. To reakcja inwestorów na dużo słabsze od oczekiwań wyniki firmy za drugi kwartał i kiepskie prognozy na dalszą część roku.

Z najnowszego raportu finansowego Facebooka wynika, że firma odnotowała przychody niższe od oczekiwań. Inwestorzy spodziewali się wyników za drugi kwartał na poziomie 13,36 mld dolarów a tymczasem wyniosły one 13,23 mld dolarów.

Rozczarowujące wyniki

Mniejsza była również globalna liczba dziennych aktywnych użytkowników Facebooka. Według rynkowego konsensusu miało to być 1,49 mld osób a tymczasem było to 1,47 mld.



Z raportu wynika również, że zysk netto na akcję wyniósł w minionym kwartale 1,74 dolara, czyli niewiele więcej, bo tylko 2 centy więcej niż oczekiwali analitycy. Oznacza to, że łączny zysk wypracowany w drugim kwartale wyniósł 5,12 mld dolarów.

Reakcja inwestorów

Na rozczarowujące wyniki Facebooka szybko zareagowali inwestorzy. Po ich publikacji akcje spółki w handlu posesyjnym straciły łącznie ponad 20 procent wartości.



Początkowo straty były niższe, ale pogłębiły się, gdy firma przedstawiła plany swoich wydatków. Wynika z nich m.in., że planuje wydać miliardy dolarów na ulepszenie sposobów monitorowania treści, śledzenia reklamodawców i danych użytkowników. Facebook zdradził też, że zwiększył zatrudnienie, które wobec stanu z drugiego kwartału zeszłego roku wzrosło aż o 47 procent.



Według Daniela Ivesa, dyrektora ds. strategii w firmie GBH Insight wyniki zaprezentowane przez Facebooka są "koszmarne". - Dochodzą do nich bardzo rozczarowujące prognozy na drugą połowę tego i początek przyszłego roku, co w perspektywie krótkoterminowej znacząco wpłynie na wycenę akcji - uważa Ives.