Od środy osoby zakładające konto w serwisie społecznościowym muszą podać swoją datę urodzenia. Jak poinformowało biuro prasowe, ci, którzy nie mają ukończonych 13 lat nie utworzą konta.

Drugą zmianą mającą zwiększyć bezpieczeństwo nieletnich użytkowników platformy jest nowe ustawienie Instagram Direct, sprawiające, że tylko osoby obserwowane przez danego użytkownika będą mogły rozpocząć z nim rozmowę lub dodać go do konwersacji grupowej.



Użytkownicy rejestrujący się w aplikacji będą musieli podać swoją datę urodzenia, a w przypadku kont połączonych z Facebookiem podana tam data zostanie dodana również w Instagramie. Informacja będzie widoczna jedynie dla właściciela konta.

Instagram wprowadza zmiany