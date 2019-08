Odtwórz: Spadkobiercy z dostępem do konta zmarłego na Facebooku. Przełomowe orzeczenie

Facebook zamierza zmienić nazwę Instagrama i WhatsAppa. Technologiczny gigant chce w ten sposób podkreślić, że obie aplikacje są jego własnością.

Facebook chce dołączyć swoją markę do nazw Instagrama i WhatsAppa. Tak mają powstać: "Instagram from Facebook" i "WhatsApp from Facebook" ("Instagram od Facebooka" i "WhatsApp od Facebooka").

Kontrowersyjne posunięcie?

Według "Bloomberga" jest to kontrowersyjne posunięcie. Obie aplikacje zostały stworzone bez udziału Facebooka, mają zupełnie inną kulturę korporacyjną i odnoszą sukcesy głównie dzięki swojej własnej tożsamości. Serwis przypomina, że założyciele Instagrama odeszli z Facebooka w 2018 roku.

Z kolei Reuters zauważa, że Instagram pełni szczególnie istotną rolę, jeżeli chodzi o przychody Facebooka. Aplikacja nie kojarzy się bowiem ze skandalami związanymi z prywatnością, a także przyciąga młodszych użytkowników w znacznie szybszym tempie. To wszystko przekłada się na większe zainteresowanie reklamodawców. Najpierw potężna kara, potem dobre wyniki Kilka godzin po otrzymaniu ogromnej kary za naruszenie zasad dotyczących prywatn... zobacz więcej »

Jak poinformowała przedstawiciela Facebooka, nowe nazwy pojawią się na ekranach logowania aplikacji, a także w sklepach App Store i Google Play.

- Chcemy być bardziej transparentni, jeżeli chodzi o produkty i usługi będące częścią Facebooka – powiedziała rzeczniczka prasowa firmy.

W międzyczasie Federalna Komisja Handlu bada, czy Facebook ma na swoim rynku pozycję monopolisty. Organ regulacyjny sprawdza, czy portal społecznościowy przejmował rywali, aby usunąć konkurencję i uzyskać dominację w branży.

Facebook wykupił Instagrama w 2012 roku za 1 miliard dolarów, a WhatsAppa w 2014 roku za 16 miliardów dolarów. Z każdej z tych aplikacji korzysta ponad miliard osób.