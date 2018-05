Spada sprzedaż smartfonów - wynika z raportu przygotowanego przez firmę analityczną IDC. W pierwszym kwartale 2018 roku na rynek trafiło 344,4 milionów urządzeń, co stanowi spadek o 2,9 procent w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Najgorzej od kilku lat sprzedają się nowe telefony w Chinach.

- Pomimo nowych flagowców od takich producentów jak Samsung czy Huawei oraz pierwszym pełnym kwartałem sprzedaży iPhona X, konsumenci nie chcą wydawać dużych pieniędzy na najnowsze urządzenia - komentuje Anthony Scarsella z IDC, który uważa, że telefony w bardziej przystępnych cenach powinny pomóc rynkowi wrócić na poprzednie tory. Przegląd prasy: Pierwsze komunie na bogato. Coraz bardziej przypominają wesela Polacy z okazji pierwszej komunii wydadzą co najmniej 4 miliardy złotych - donos... zobacz więcej »

Z raportu dowiadujemy się również, że spadek sprzedaży nowych telefonów podyktowany jest sytuacją w Chinach, gdzie po po raz pierwszy od trzeciego kwartału 2013 roku wielkość sprzedaży spadła poniżej 100 mln urządzeń.

Liderzy

Liderem, jeśli chodzi o sprzedaż smartfonów jest Samsung z udziałem w rynku na poziomie 23,4 procent. Firma zawdzięcza to głównie wypuszczeniu dwóch flagowych modeli smartfonów S9 i S9+. Koreański gigant jest liderem choć (rok do roku) odnotował niewielki spadek sprzedaży - o 2,4 procent.

Wzrosła sprzedaż Apple (o 2,8 proc.) rok do roku, który na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku ma 15,6 proc. udziału w rynku. Trzeci w zestawieniu jest Huawei, do którego należy 11,8 proc. globalnego rynku smartfonów. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku sprzedaż firmy wzrosła o 13,8 proc. Poza Chinami, gdzie sprzedają się dobrze jego droższe telefony, Huawei sprzedaje modele w bardziej dostępnych cenach w krajach Europy Wschodniej, oraz m.in. Hiszpanii, Niemczech i we Włoszech. Jak zauważa IDC, na tych rynkach najlepiej sprzedają się modele Lite, P10 i Mate 10.

Oprócz tych trzech liderów, dobrze ma się Xiaomi.Producent odnotował w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku 87,8 proc. wzrost sprzedaży (rok do roku). Ponad połowę sprzedaży pochłonął rodzimy, chiński rynek, to sprzedaż poza granicami też rosła. Głównie w południowej Azji i Indiach, gdzie najchętniej kupowano model Redmi 5A - informuje IDC.

Z kolei OPPO zanotowało spadek na poziomie 7,5 proc. w stosunku do I kwartału 2017 roku, a udział firmy w rynku wynosił 7,1 proc. Udział w rynku innych producentów w I kwartale 2018 roku to 33,7 proc.

Źródło: IDC Udział w rynku największych producentów smartfonów

Nowe i używane

To już kolejny kwartał, kiedy sprzedaż nowych smartfonów spada. Po raz pierwszy zdarzyło się to w ostatnich trzech miesiącach 2017 roku. Sprzedano wtedy około 407,8 mln nowych smartfonów, czyli o 5,6 proc. mniej, niż rok wcześniej.

Na tym spadku korzystają sprzedawcy używanych telefonów. Z informacji z połowy marca wynika, że rynek używanych smartfonów wzrósł w ubiegłym roku o 13 procent w stosunku do roku poprzedniego.