Według danych firm analitycznych IDC, Canalys i Strategy Analytics, Huawei w drugim kwartale tego roku wyprzedził Apple pod względem popularności smartfonów i stał się drugim na świecie po Samsungu największym udziałowcem rynku - podał serwis The Verge.

Chiński producent sprzętu telekomunikacyjnego sprzedał w drugim kwartale tego roku 54 mln urządzeń na całym świecie - twierdzą analitycy. Dla porównania, Apple sprzedało 41,3 mln smartfonów, Samsung zaś - 73 mln.

"To pierwszy raz od drugiego kwartału roku 2010, kiedy Apple nie uplasowało się na drugim miejscu pod względem udziału w rynku telefonów" - stwierdzili w swoim raporcie eksperci z firmy IDC.

Zdaniem analityków, w drugim kwartale tego roku Samsung mógł pochwalić się udziałami w wysokości 20,9 proc. rynku, Huawei - 15,8 proc., Apple zaś - 12,1 proc. Pierwszą piątkę zamknęły chińskie firmy Xiaomi i Oppo.

The Verge przypomina, że Apple na jesień tego roku zaplanowało premiery trzech nowych modeli iPhone'ów, co zdaniem serwisu może sprawić, że "Huawei niezbyt długo będzie mógł cieszyć się drugim miejscem na podium".

Przyczyny wzrostu

Dobre wyniki sprzedaży urządzeń Huawei w opinii The Verge podyktowane były przede wszystkim sukcesem rynkowym telefonów należącej do koncernu marki Honor. Według IDC, to właśnie ich sprzedaż jest kluczowa dla wzrostu chińskiego giganta. Canalys ocenia natomiast, że Honor to "dwie trzecie wzrostu, który Huawei osiągnął w drugim kwartale". Niemal 4 mln telefonów marki Honor sprzedano poza terytorium Chin.

The Verge podkreśla też, że do sukcesu Huawei w drugim kwartale nie przyczynił się niemal w ogóle rynek w Stanach Zjednoczonych, przede wszystkim ze względu na rosnące między Chinami a USA napięcie gospodarcze.