Najcenniejszą marką świata jest Google - wynika z rankingu BrandZTM przygotowanego przez WPP i Kantar Millward Brown. Wyceniono ją na ponad 302 miliardy dolarów, co oznacza, że jej wartość w stosunku do 2017 roku wzrosła o 23 procent. W czołówce zestawienia królują firmy technologiczne.

Łączna wartość 100 marek ujętych w rankingu BrandZTM odnotowała rekordowy wzrost w wysokości 21 proc., czyli prawie 750 mld dolarów. Teraz wynosi 4,4 biliona dolarów.

Ma 27 lat i zarobił pół miliarda dolarów. W jeden rok Evan Spiegel był zdecydowanie najlepiej zarabiającym prezesem w 2017 roku - wyni... zobacz więcej » Osiem marek, które zakwalifikowały się do pierwszej dziesiątki, to marki technologiczne albo związane z technologią. Przodują Google i Apple, które urosły odpowiednio o 23 proc. do poziomu 302,1 mld dolarów oraz o 28 proc. do 300,6 mld dolarów. Amazon przesunął się na miejsce trzecie, wyprzedzając Microsoft, notując wzrost o 49 proc. do poziomu 207,6 mld dolarów. Natomiast chiński Tencent wspiął się na miejsce 5., zostawiając w tyle Facebooka (nr 6) i osiągając wzrost wartości marki o 65 proc. do poziomu 179 mld dolarów.

Chiny w natarciu

W bieżącym roku po raz pierwszy marki spoza Stanów Zjednoczonych rosły szybciej niż marki amerykańskie. 14 marek chińskich zakwalifikowało się do rankingu Top 100 w porównaniu tylko do jednej marki (China Mobile), która była obecna w 2006 r. Całkowita wartość Top 10 marek chińskich wzrosła o 47 proc. rok do roku. Wzrost ten jest dwukrotnie większy niż w przypadku marek amerykańskich (23 proc.).

Widać też silny regionalny wzrost w innych częściach świata, między innymi w Indiach i Indonezji. W rankingu BrandZ Top 100 obecnych jest siedem marek azjatyckich (poza markami chińskimi). Ich sumaryczna wartość wzrosła o 14 proc. i osiągnęła 146 mld dolarów.