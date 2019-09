Strategiczne porozumienie z Google ogłosił w piątek Operator Chmury Krajowej (OChK). W Warszawie ma powstać tak zwany region Google Cloud, który ma być hubem infrastruktury technicznej i oprogramowania dla Europy Środkowo-Wschodniej.

Jak poinformowano na piątkowej konferencji prasowej, zawarcie strategicznego partnerstwa z globalnym partnerem technologicznym - Google ma pomóc polskim firmom wdrażać i wykorzystać potencjał, jaki oferują zaawansowane technologie chmury obliczeniowej w biznesie.

"Fundamentalny krok"

Produkty Google Cloud Platform zostaną włączone do oferty Operatora Chmury Krajowej (OChK), a Google otworzy w Warszawie tzw. region Google Cloud - czyli hub infrastruktury technicznej i oprogramowania dla klientów z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej.



Współpraca ma pomóc polskim firmom wdrażać i wykorzystać potencjał, jaki oferują zaawansowane technologie chmury obliczeniowej w biznesie. Rewolucja, która może dotyczyć każdego z nas. Co warto wiedzieć o 5G? Czym jest sieć 5G, czy Polska jej potrzebuje i co może zmienić w życiu zwykłego... zobacz więcej »



Cyfryzacja polskich przedsiębiorstw była jednym z kluczowych założeń, które leżały u podstaw projektu utworzenia Chmury Krajowej, zainicjowanego i rozwijanego przez PKO Bank Polski oraz Polski Fundusz Rozwoju, udziałowców OChK.



Prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło ocenił, że "możemy mówić o fundamentalnym z punktu widzenia polskiej gospodarki kroku".

- Wierzę głęboko w to, że te rozwiązania chmurowe, które chcemy oferować polskim firmom, polskim przedsiębiorstwom, polskiej gospodarce, będą milowym krokiem nie tylko w digitalizacji czy transformacji cyfrowej polskiej gospodarki, ale będą milowym krokiem w ekspansji gospodarczej polskich firm i polskiej gospodarki w Europie i na świecie - dodał.



Jagiełło zaznaczył, że to "nieunikniony trend światowy", w związku z tym warto, "byśmy go wykorzystali na jak najwcześniejszym etapie".



Region Google Cloud będzie pierwszą instalacją globalnej, publicznej chmury obliczeniowej w Europie Środkowej.

Gotowość na "megatrendy"

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys zauważył, że kierowana przez niego instytucja jest zainteresowana "projektami inwestycyjnymi, które wspierają rozwój nowoczesnych branż i przedsiębiorstw", a inwestycja w OChK "idealnie wpisuje się w strategię PFR jako istotny element digitalizacji kraju".



- OChK dostarczy przedsiębiorcom nowoczesne i przystępne cenowo rozwiązania w oparciu o architekturę chmurową. Cieszy nas, że Operator Chmury Krajowej, którego jesteśmy akcjonariuszem, pozyskał do współpracy partnera - globalnego lidera tej technologii - podkreślił.



Prezes Operatora Chmury Krajowej Michał Potoczek zapewnił, że włączenie usług Google Cloud do oferty Chmury Krajowej "umożliwi polskim przedsiębiorcom korzystanie dokładnie z tych samych zaawansowanych technologii, z których korzystają ich globalni konkurenci".



- Dzięki nam pozostaną jednak w polskiej jurysdykcji i pod kontrolą lokalnych regulatorów. Nasze partnerstwo istotnie przyspieszy także procesy cyfrowej transformacji - ocenił.



- Będziemy gotowi na "megatrendy", takie jak np. internet rzeczy (IoT), które wielokrotnie zwiększają zapotrzebowanie na moc obliczeniową niezbędną do przetwarzania olbrzymich zbiorów danych - dodał Michał Potoczek.



- Zawarcie strategicznego partnerstwa z Operatorem Chmury Krajowej i otwarcie nowego regionu Google Cloud w Warszawie - to kolejne działania, jakie podejmujemy, by realizować nasze zobowiązanie do wspierania polskiej gospodarki cyfrowej i rozwoju polskich firm na skalę międzynarodową - podkreślił prezes Google Cloud Thomas Kurian.

Operator Chmury Krajowej

By skorzystać z usług Operatora Chmury Krajowej klienci będą musieli zawrzeć umowę z umowę z OChK. Jeszcze przed uruchomieniem polskiego regionu Google Cloud będzie możliwe przystąpienie do szkoleń i programów transformacji cyfrowej.



"W momencie otwarcia region Google Cloud będzie wyposażony w 3 niezależne strefy dostępowe, gwarantujące wysoką dostępność i ochronę przed zakłóceniami w działaniu usług" - podano w komunikacie po spotkaniu.

W październiku ubiegłego roku PKO Bank Polski i Polski Fundusz Rozwoju podpisały porozumienie w sprawie powołania spółki technologicznej Operatora Chmury Krajowej. Podmiot oferuje usługi związane z przechowywaniem i zdalnym przetwarzaniem danych.

Usługi w chmurze (tzw. cloud computing) to nic innego, jak przechowywanie różnego rodzaju plików: zdjęć, dokumentów tekstowych, wideo, na serwerach zlokalizowanych w różnych częściach świata. Cloud computing to rozwiązanie dla firm, które zamiast kupować serwery, "wynajmują" chmurę, czyli miejsce na wirtualnym dysku.