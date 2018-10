Google będzie pobierać opłaty od producentów telefonów za preinstalowanie swoich aplikacji na nowych smartfonach. Dotyczy to jednak wyłącznie urządzeń dystrybuowanych w krajach Unii Europejskiej - poinformował dziennik "Wall Street Journal".

Według gazety koncern dostosowuje się do warunków postawionych przez UE w lipcu, kiedy to firma została ukarana za naruszanie prawa grzywną w wysokości 5 mld dolarów.

Zmiana modelu biznesowego

Google planuje zacząć pobierać od producentów telefonów opłaty za licencje na instalację oprogramowania na urządzeniach z systemem Android. "WSJ" ocenia, że to znacząca zmiana w modelu biznesowym Google'a, który do tej pory bazował wyłącznie na przychodach z reklam, a oprogramowanie konsumenckie na telefony udostępniał bezpłatnie.

Na dostosowanie się do narzuconych przez Unię Europejską postanowień związanych ze złamaniem prawa antymonopolowego Google ma czas do 29 października.

Szef Google: wciąż rozważamy wejście do Chin Google nadal rozważa wprowadzenie ocenzurowanej wersji wyszukiwarki w Chinach –... zobacz więcej » Unijne organy w lipcu orzekły, że Google musi zaprzestać zmuszania producentów telefonów do domyślnej instalacji wyszukiwarki koncernu i mobilnej wersji przeglądarki Chrome. Miało to być warunkiem uprawniającym do instalacji oficjalnego kanału dystrybucji oprogramowania na Androida - sklepu Google Play.

Zdaniem urzędników Google wykorzystywało dominującą pozycję rynkową systemu Android do budowania swojej przewagi w Europie.

Opłaty

Wysokość opłat licencyjnych, które producenci telefonów będą zobowiązani płacić Google za możliwość preinstalowania oprogramowania koncernu, na razie nie została określona.

Powołując się na źródła zbliżone do sprawy "WSJ" podkreśliło, że opłaty licencyjne mają służyć utrzymaniu biznesowej opłacalności systemu Android w razie wyczerpania możliwości oferowania pakietu najbardziej zyskownych aplikacji konsumentom w krajach UE.

Rzecznik Komisji Europejskiej w odpowiedzi na doniesienia gazety stwierdził, że orzeczenie organu z lipca tego roku nie zobowiązywało Google'a do nałożenia obowiązku opłat na producentów telefonów, a sama KE zajmie się uważnym monitorowaniem zgodności działań firmy z postanowieniami unijnej decyzji.

"Wall Street Journal" podkreślił, że o ile opłaty licencyjne zostaną wprowadzone to nie można obecnie spekulować na temat ich oddziaływania na rynek telefonów komórkowych. Dziennik ocenił, że niektórzy producenci telefonów, oferujący konsumentom urządzenia z niższej półki, mogą zrezygnować z preinstalowania aplikacji Google na swoich smartfonach.

Posiadacze takich telefonów będą wówczas musieli instalować wybrane przez siebie aplikacje ręcznie, z zewnętrznych źródeł.