Część użytkowników Facebooka oraz należących do niego Instagrama i WhatsAppa ma problemy z dostępem do niektórych funkcji tych aplikacji. "Pracujemy nad rozwiązaniem problemu tak szybko, jak to możliwe" - napisali przedstawiciele koncernu na Twitterze.

Do awarii doszło w środę około godz. 16.00. Jak wynika z informacji dostępnych na stronie downdetector.com, dotyczy ona użytkowników Facebooka na całym świecie, jednak najwięcej problemów mają osoby mieszkające w Europie i Ameryce Północnej.

Swoje zaniepokojenie internauci wyrażają we wpisach na Twitterze. Powstał nawet specjalny hashtag #FacebookDown.

Użytkownicy zgłaszają, że mają problem z zalogowaniem się do serwisów, nie mogą też publikować zdjęć i filmów. Niektórzy nie mogą dodawać również relacji.

Przyczyna awarii na razie jest nieznana.

Po godz. 18.00 czasu polskiego do sprawy odnieśli się także przedstawiciele Facebooka.

"Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy użytkownicy mają problemy z publikowaniem zdjęć, filmów i innych plików w naszych aplikacjach" - czytamy we wpisie na Twitterze. "Pracujemy nad rozwiązaniem problemu tak szybko, jak to możliwe" - dodano.