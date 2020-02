To ostatnie dni, kiedy klienci Getin Bank mogą korzystać z aplikacji mobilnych na telefonach z systemem Windows Phone. Jak poinformowano w komunikacie, zostaną one wyłączone w najbliższy wtorek.

"W dniu 25 lutego 2020 roku wyłączamy aplikację Getin Mobile i Noble Mobile na telefonach z systemem Windows Phone. Oznacza to, że nie będą Państwo mogli logować się do swojego konta poprzez Windows Phone" - czytamy w komunikacie.

Przedstawiciele Getin Banku zachęcają do korzystania z bankowości elektronicznej na przeglądarkach internetowych oraz w aplikacjach Getin Mobile i Noble Mobile dostępnych na systemy Android i iOS.

To nie pierwszy bank, który zdecydował się na wyłączenie aplikacji dostępnych na telefony z systemem Windows Phone. Wcześniej na taki krok zdecydowały się między innymi BNP Paribas, Credit Agricole, ING Bank Śląski oraz mBank.

Windows 7 bez wsparcia

W styczniu br. informowaliśmy również o zmianach dla osób korzystających z bankowości internetowej na komputerach z systemem Windows 7 (i starszych). Firma Microsoft zakończyła bowiem wsparcie dla tego systemu.

Brak wsparcia oznacza, że system nie będzie otrzymywał niezbędnych aktualizacji, poprawiających bezpieczeństwo.

Dlatego Alior Bank ostrzegał swoich klientów, by nie korzystali z komputerów z Windowsem 7 (i starszych) do obsługi systemów bankowości elektronicznej.

"Jeśli w przyszłości zostaną wykryte błędy bezpieczeństwa w Windows 7, nie będą one poprawione przez Microsoft. Komputery z tym systemem staną się łatwiejszym celem ataków cyberprzestępców. Może to prowadzić nawet do kradzieży środków finansowych" - mogliśmy przeczytać w komunikacie.