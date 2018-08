Giganci pokazali nowe modele smartfonów. Sprawdź, co oferują

Ponad 374 miliony smartfonów sprzedano w drugim kwartale tego roku na świecie. Oznacza to wzrost o 2 procent rok do roku - wynika z najnowszych danych firmy badawczo-doradczej Gartner. Po raz pierwszy w historii chińska firma Huawei wyprzedziła Apple'a i awansowała na pozycję wicelidera rankingu.

Chiński producent w drugim kwartale 2018 roku sprzedał blisko 50 milionów urządzeń i tym samym zanotował wzrost o 38,6 procent. Huawei miał 13,3-proc. udziału w rynku. Jak zauważył Anshul Gupta, dyrektor ds. badań w firmie Gartner, chiński producent wprowadza innowacyjne funkcje do swoich smartfonów i rozszerza ofertę, aby zyskać kolejnych konsumentów.

Lider z dużą przewagą

Liderem zestawienia i to z dużą przewagą nad konkurencją pozostał Samsung. Sprzedaż urządzeń południowokoreańskiego koncernu spadła jednak w drugim kwartale o 12,7 procent do około 72 milionów urządzeń. Rok wcześniej były to blisko 83 miliony smartfonów.

Legitymacje szkolne w smartfonach. Jest rozporządzenie Ministerstwo Edukacji Narodowej chce, by uczniowie mogli mieć w smartfonie lub i... zobacz więcej »

Wzrost o 0,9 procent w drugim kwartale 2018 roku zanotował Apple. W okresie trzech miesięcy amerykańska firma sprzedała blisko 45 milionów urządzeń.

Przedstawiciel firmy Gartner zwrócił jednak uwagę, że popyt na iPhone X zaczął zwalniać znacznie wcześniej niż w przypadku innych modeli smartfonów wprowadzanych przez producenta z Kalifornii.

Oprócz Huawei w siłę rosną także pozostali chińscy producenci jak Xiaomi i OPPO. Pierwszy z koncernów sprzedał w drugim kwartale blisko 33 miliony urządzeń, podczas gdy przed rokiem - nieco ponad 21 milionów. OPPO sprzedał zaś 28,5 miliona smartfonów w drugim kwartale tego roku.





W przypadku systemów operacyjnych swoją przewagę nad iOS-em od Apple'a powiększył Google. Android miał 88-procentowy udział w rynku.

Inna metodologia

O tym, że Huawei wyprzedził Apple'a już wcześniej informowała firma analityczna IDC.

Badania obu firm różnią się jednak od siebie. IDC podaje bowiem dane o liczbie smartfonów dostarczonych do sklepów, zaś Gartner o liczbie faktycznie sprzedanych urządzeń.