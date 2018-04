Firma Amazon planuje stworzyć inteligentnego robota Vesta, który będzie towarzyszył użytkownikom w ich domach - podaje Bloomberg.

Jak ustalił Bloomberg, Amazon buduje zespół inżynierów, którzy mają opracować konstrukcję robota domowego o nazwie Vesta. Jego prototyp powstaje w laboratorium o nazwie Lab126, a pierwsza wersja maszyny ma być gotowa pod koniec tego roku.

Samodzielna maszyna

Domowy robot będzie cyfrowym towarzyszem użytkowników w ich domach. Jak podaje Bloomberg, obecnie nie wiadomo dokładnie, jakie czynności będzie mogła samodzielnie wykonywać maszyna, na pewno jednak będzie mogła swobodnie poruszać się po wnętrzach wykorzystując technologię stosowaną m.in. w autonomicznych samochodach.

Autorzy artykułu sugerują również, że użytkownicy będą mogli rozmawiać z robotem za pomocą wbudowanych mikrofonów i głośników.



Projekt domowego robota będzie różnił się od maszyn tworzonych przez Amazon Robotics - firmy, która zajmuje się opracowaniem robotów na potrzeby magazynów firmy Amazon.

Pierwsze już są

Jak podaje CNBC, na rynku są już firmy, które sprzedają roboty mogące samodzielnie poruszać się o domach.

Są to chociażby Ecovacs Robotics i iRobot, które oferują inteligentne odkurzacze z czujnikami pozwalającymi im omijać przeszkody, czyli na przykład meble i ściany.

Robot-kucharz

W połowie kwietnia agencja Kyodo poinformowała, że japoński koncern elektroniczny Sony wspólnie z amerykańskim uniwersytetem Carnegie Mellon prowadzi prace nad rozwojem sztucznej inteligencji i technologii robotycznych. Nowe rozwiązania mają posłużyć m.in. do wyprodukowania robota, który będzie mógł wykonywać szereg prac kuchennych.



Jak wskazano, specjaliści z Sony oraz naukowcy z uniwersytetu w Pittsburghu, znanego z zaawansowanych prac badawczych w dziedzinie sztucznej inteligencji, zajmą się stworzeniem robota, który potrafi przygotowywać, przyrządzać i serwować posiłki. Ma to być pierwszy etap ich współpracy badawczo-rozwojowej związanej ze sztuczną inteligencją.



Naukowcy chcą, by robot potrafił wykonywać też szereg innych prac związanych z gastronomią, takich jak wybór menu czy nakrywanie do stołu.



Partnerzy zadeklarowali, że część z zaawansowanych technologicznie rozwiązań, nad którymi pracują znajdzie praktyczne zastosowanie w ciągu pięciu lat.