MediaMarkt ostrzega przed fałszywą promocją, o której informacje są rozsyłane za pośrednictwem wiadomości SMS. "Ich autorzy bezprawnie podszywają się pod markę MediaMarkt i tym samym naruszają nasze prawa" - poinformowała firma w komunikacie.

SMS-y zapraszają do odbioru paczki, w której ma znajdować się iPhone X. Telefon ma być nagrodą dla klientów sklepu z okazji rzekomego jubileuszu.



Po kliknięciu w link, nadesłany SMS-em, abonent sieci komórkowej jest przekierowywany do strony internetowej, gdzie w kolejnych krokach ma podać dane osobowe oraz dane karty płatniczej, aby zabezpieczyć wysłanie nagrody.

Wystarczy uiszczenie opłaty za przesyłkę w wysokości 5 zł. Jak informuje branżowy portal Niebezpiecznik, jeśli po pięciu dniach nie anuluje się "subskrypcji", naliczona zostanie opłata w wysokości 99 złotych, co miesiąc.

Przedstawiciele Media Markt w komunikacie podkreślili, że "treści rozpowszechniane w ramach tych działań nie stanowią oferty firmy". Jednocześnie przypomniano, że "informacje o akcjach promocyjnych i konkursach organizowanych przez sklep zamieszczane są wyłącznie w oficjalnych kanałach informacyjnych MediaMarkt Polska oraz na stronie internetowej".

Co zrobić?

Ministerstwo ostrzega przed fałszywymi e-mailami w sprawie podatków. "Nie należy ich otwierać" Do użytkowników poczty elektronicznej trafiają wiadomości dotyczące otrzymania &... zobacz więcej » - W ostatnich tygodniach obserwujemy coraz częstsze oszustwa zaczynające się od wiadomości SMS, w której znajduje się link do strony informującej o wygraniu jakiegoś smartfona albo bonu do popularnego supermarketu - powiedział w rozmowie z PAP Piotr Konieczny, szef zespołu bezpieczeństwa serwisu Niebezpiecznik. Jak wskazał, "na takie wiadomości najlepiej nie reagować".

Jeżeli ktoś postanowił jednak wypełnić formularz "odbioru nagrody" i podał w nim swoje dane osobowe lub numer karty płatniczej, powinien wykonać dwie czynności.

- Skontaktować się ze swoim bankiem i wykonać operację cofnięcia transakcji. Każdy posiadacz karty płatniczej, zarówno debetowej jak i kredytowej, ma możliwość bezpłatnego wycofania się z transakcji, jeśli poczuł się oszukany - wyjaśnił Konieczny.



Jak dodał, należy także "wysłać do organizatora konkursu sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom".

Oszuści w ofensywie

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu przed oszustami ostrzegał zespół CERT Polska. "Przestępcy stworzyli fałszywą stronę internetową, poprzez którą próbują wyłudzić dane do kont bankowych osób liczących, że otrzymają bon zniżkowy na zakupy w sieci sklepów Biedronka" - mogliśmy przeczytać w komunikacie.

W ostatnich dniach przed fałszywymi fakturami ostrzegało także Ministerstwo Finansów.