Nowy wzór ma pojawić się we wszystkich aplikacjach firmy Marka Zuckerberga. Technologiczny gigant chce w ten sposób podkreślić, że są one jego własnością.

Firma wprowadza nowe logo, aby użytkownicy mogli "odróżnić firmę Facebook od aplikacji i strony internetowej" o tej samej nazwie. Koncern podkreśla, że aplikacja Facebook zachowa swoją dotychczasową markę.

Nowe logo

Według Facebooka konsumenci "powinni wiedzieć, które firmy odpowiadają za używane przez nich produkty". "Zmiana uświadomi ludziom i firmom, jaka jest nasza struktura własności" – podkreślono w komunikacie Facebooka. Bez liczby "lajków". Facebook testuje nowe rozwiązanie Idąc w ślad za Instagramem Facebook zamierza sprawdzić, w jaki sposób użytkownic... zobacz więcej »

Do Facebooka należą m. in takie aplikacje jak Messenger, Instagram, czy WhatsApp.

Napisane dużymi literami logo ma zmieniać kolor w zależności od aplikacji, w której będzie się wyświetlać. Zielone pojawi się w aplikacji WhatsApp, a fioletowe na Instagramie. Nowe logo zostanie wprowadzone w ciągu nadchodzących tygodni.

Niedawno firma zadecydowała o dołączeniu swojej marki do nazw Instagrama i WhatsAppa. Tak powstały: "Instagram from Facebook" i "WhatsApp from Facebook" ("Instagram Facebooka" i "WhatsApp Facebooka"). Wtedy firma również tłumaczyła, że zmiany motywowane są wprowadzeniem większej transparentności dotyczącej struktury własności firmy.





Kontrowersje

Technologiczny gigant zapowiada zmiany, gdy coraz więcej kontrowersji wzbudza jego dominująca pozycja na rynku.

Elizabeth Warren, która walczy o nominację Demokratów na kandydatkę w amerykańskich wyborach prezydenckich twierdzi, że duże technologiczne firmy powinny zostać podzielone i poddane surowym regulacjom.

"Facebook może zmieniać swoje logo, jeżeli tylko chce. Nie może jednak ukryć faktu, że jest zbyt duży i potężny" - napisała na Twitterze.