Facebook poinformował we wtorek o wykryciu prowadzonych przez fałszywe konta skoordynowanych działań mających na celu wywarcie wpływu na nastroje polityczne w USA. W listopadzie w tym kraju odbędą się wybory uzupełniające do Kongresu.

Spółka poinformowała o usunięciu "wyglądających na fałszywe" 32 kont na Facebooku i Instagramie. Jedną z usuniętych stron obserwowało ponad 290 tys. użytkowników. Profile zidentyfikowano dwa tygodnie temu.

Powiązanie z Rosją

Firma twierdzi, że nie wie, kto stoi za tymi działaniami, ale usunięte profile mogą być powiązane z Rosją. Facebook znalazł pewne powiązania między usuniętymi kontami a profilami powiązanymi z rosyjską fabryką trolli z Petersburga, usuniętymi po wyborach prezydenckich w USA w 2016 roku.



W okresie od kwietnia 2017 roku do czerwca 2018 roku konta udostępniły 150 reklam, które kosztowały ok. 11 tys. dolarów. Facebook twierdzi, że osoby odpowiedzialne za fałszywe konta były tym razem "ostrożniejsze w zacieraniu po sobie śladów" niż w 2016 roku, np. dzięki korzystaniu z VPN (wirtualna sieć prywatna).

Doniesienia

Amerykański dziennik "Wall Street Journal" pisał w czerwcu, że przed zaplanowanymi na listopad wyborami do Kongresu zaobserwowano na Twitterze aktywność nowych kont rosyjskich trolli. Zidentyfikowane nowe konta trolli publikują treści przyczyniające się do podziałów politycznych, poruszając pełen zakres ważnych dla publicznego dyskursu tematów - pisała gazeta.