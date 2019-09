Odtwórz: Spadkobiercy z dostępem do konta zmarłego na Facebooku. Przełomowe orzeczenie

Facebook zakupił start-up CTRL-Labs, który pracuje nad urządzeniem mającym połączyć ludzki mózg z komputerem.

Technologiczny gigant nie podał jeszcze oficjalnych danych dotyczących ceny przejęcia CTRL-Labs. Jednak według doniesień CNBC koszt transakcji mógł wynieść od 500 milionów do jednego miliarda dolarów.

Opaska czytająca myśli

Zaprojektowana przez CTRL-Labs opaska na rękę rozpoznaje sygnały wysyłane przez mózg, a następnie przesyły je komputera lub innego urządzenia. – Jest ono w stanie wychwycić twoją intencję – zaznaczył wicedyrektor działu VR Facebooka Andrew Bosworth.

"Możesz więc wysłać zdjęcie znajomemu wykonując niezauważalny ruch lub po prostu o tym pomyśleć" – napisał na swoim profilu na Facebooku.

Bosworth dodał, że ma nadzieję, że zespół CTRL-Labs pomoże Facebookowi w "stworzeniu takiej technologii na dużą skalę".

"Oto jak to działa. Masz neurony odpowiedzialne za rdzeń kręgowy, które wysyłają sygnały do mięśni dłoni. Nakazują one określony ruch, na przykład kliknięcie myszy lub naciśnięcie przycisku" – opisywał.

"Opaska będzie w stanie odczytać te sygnały i przekształcić je w sygnał, które zostanie przesłany do urządzenia. Umożliwi ci to kontrolę nad twoim cyfrowym życiem" – podkreślił Bosworth.

Informacje o transakcji wywołały jednak obawy wśród części ekspertów.

"Facebook musi ograniczyć ingerowanie w nasze życie"- napisał na Twitterze jeden z komentatorów zajmujących się technologią Azeem Azhar.

"Jestem bardzo ciekawa reakcji regulatorów i ustawodawców" – zwróciła natomiast uwagę Fatemeh Khatibloo, analityk Forrester.