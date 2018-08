Facebook prosił duże banki w USA o dostęp do szczegółowych danych ich klientów. Informacje, do których dostęp chciał zyskać koncern Marka Zuckerberga, to między innymi transakcje z kart i stan konta - podał we wtorek dziennik "Wall Street Journal".

Według Facebooka informacje pozyskane od banków miały posłużyć do lepszego dopasowania nowych usług do potrzeb użytkowników platformy. W zamian za dostęp do danych, Facebook miał oferować spersonalizowane oferty od banków użytkownikom aplikacji Messenger.



Dziennik informuje, że jeden z banków zdecydował o wycofaniu się z negocjacji ze względu na obawy o prywatność swoich klientów.

Nowe usługi

Według "WSJ" Facebook miał powiedzieć przedstawicielom banków, że informacje o ich klientach będą użyte do stworzenia nowych usług. Ich zadaniem miało być skłonienie użytkowników komunikatora Messenger do spędzania dłuższego czasu w aplikacji.

"WSJ" podkreśla, że Facebook ostatnio wiele wysiłku wkłada w prace nad zwiększeniem zaangażowania korzystających z platformy osób, które w ostatnim kwartale znacząco zmalało. Wyrazem tego był m.in. spadek wartości akcji koncernu, który w jeden dzień stracił 120 mld dolarów po ogłoszeniu rozczarowujących dla inwestorów wyników finansowych za drugi kwartał tego roku.



Facebook zadeklarował, że nie planował wykorzystania danych pozyskanych od banków do tworzenia reklamy ukierunkowanej. Koncern stwierdził też, że dane te nie byłyby przekazywane stronom trzecim, takim jak np. zewnętrzne firmy analityczne bądź reklamowe.



Rzeczniczka koncernu Elisabeth Diana powiedziała, że Facebook "nie kupuje danych od banków bądź firm oferujących karty kredytowe na potrzeby reklamy". Zaznaczyła również, że Facebook "nie posiada specjalnych relacji, umów o współpracy bądź innych kontraktów z bankami bądź dostawcami usług finansowych obejmujących możliwość kupna danych dla potrzeb marketingu".

