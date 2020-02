Odtwórz: Co zrobić, jeśli podejrzewamy u siebie zakażenie koronawirusem z Chin?

Facebook odwołał spotkania deweloperów i programistów w ramach jednej z ważniejszych konferencji w branży IT - F8. Powodem są obawy związane z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa.

Organizowana co roku przez firmę Marka Zuckerberga konferencja F8 dla deweloperów przyciąga kilka tysięcy programistów i przedsiębiorców z całego świata. W tym roku miała się odbywać w dniach 5-6 maja w kalifornijskim San Jose.

"Z powodu rosnących obaw co do COVID-19 podjęliśmy trudną decyzję, by odwołać część konferencji F8, podczas której spotykamy się osobiście. Naszym priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych partnerów, pracowników i każdego, kto pomaga w organizacji F8. Planujemy zastąpić spotkania osobiste wideokonferencjami oraz internetowymi transmisjami na żywo" - poinformował Facebook w komunikacie.

Z powodu rosnących obaw związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa odwołano wcześniej inne ważne wydarzenia i konferencje w branży IT, w tym jedną z największych imprez - organizowane co roku międzynarodowe targi technologii komórkowej Mobile World Congress (MWC 2020).

Z kolei w piątek poinformowano, że z powodu koronawirusa nie odbędą się także słynne targi motoryzacyjne w Genewie.

Światowa Organizacja Zdrowia ponownie ostrzegła, że SARS-Cov-2 może dotrzeć do większości - "jeśli nie wszystkich" - państw świata. Do listy krajów, w których stwierdzono przypadki zakażeń, dołączyły w piątek między innymi Nigeria i Azerbejdżan.

Polski NFZ uruchomił całodobową infolinię (tel. 800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

