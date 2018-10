Liczba użytkowników Facebooka rośnie w wolniejszym tempie, a przychody firmy są niższe niż prognozowano. W reakcji na te rozczarowujące wyniki akcje spółki w handlu pozasesyjnym traciły na wartości ponad 5 procent.

Jak wskazano, we wrześniu z Facebooka korzystało dziennie średnio 1,49 mld osób. Oznacza to wzrost o 9 proc. w stosunku do porównywalnego okresu ubiegłego roku, ale to wynik niższy od spodziewanego - szacowanego na 1,51 mld.

Wzrost spowolnił w Europie, natomiast w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie utrzymywał się na stałym poziomie.

Wzrost nie przyspiesza

Facebook poinformował, że w trzecim kwartale jego sprzedaż wzrosła o 33 proc., do 13,73 mld dolarów - co oznacza wynik słabszy od zakładanego (13,78 mld dolarów).

Jak podkreśliło BBC, Facebook, do którego należą również serwisy WhatsApp i Instagram, musi zmierzyć się ze zmianami dotyczącymi sposobu korzystania z tej platformy wymiany informacji, a także wolniejszym tempem pozyskiwania użytkowników na najbardziej dochodowych rynkach.

Wzrost nie przyspiesza na rynkach rozwiniętych, coraz częściej użytkownicy komunikują się w serwisie za pośrednictwem tzw. prywatnych wiadomości - podano.