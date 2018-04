Facebook poinformował o dużym wzroście przychodów za pierwszy kwartał 2018 roku mimo skandalu związanego z wykorzystaniem danych 87 milionów użytkowników serwisu przez firmę Cambridge Analytica. Rok do roku przychody koncernu wzrosły o niemal 50 procent.

W ocenie dziennika "Wall Street Journal" wyniki finansowe Facebooka za pierwszy kwartał potwierdzają centralną pozycję koncernu Marka Zuckerberga w sektorze gospodarki cyfrowej.

Osiągnięcia koncernu w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku znacznie przewyższyły oczekiwania analityków, którzy spodziewali się, że gigantyczny skandal związany z firmą Cambridge Analytica może negatywnie odbić się na Facebooku.

Mimo napotkania trudności, nasza społeczność rośnie. Więcej niż 2,2 mld ludzi używa Facebooka miesięcznie, a ponad 1,4 mld ludzi robi to każdego dnia" - pochwalił się na własnym profilu w serwisie Mark Zuckerberg, szef firmy.

Afera Cambridge Analytica

W marcu w wyniku dziennikarskiego śledztwa wyszło na jaw, że agencja Cambridge Analytica, która odegrała rolę w kampanii wyborczej amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa pozyskiwała i wykorzystując w celach komercyjnych dane dotyczące nawet 87 milionów osób zarejestrowanych na Facebooku.

Początkowo mowa była o obywatelach Stanów Zjednoczonych, jednak okazało się, że sprawa dotyczy także użytkowników serwisu z Unii Europejskiej.

Dane miały być pozyskiwane za pomocą aplikacji stworzonej na komercyjne zamówienie przez mołdawskiego badacza Aleksandra Kogana, który mieszkał w Rosji i Stanach Zjednoczonych. W wyniku skandalu Mark Zuckerberg, właściciel i założyciel Facebooka, musiał stawić się na przesłuchanie przed amerykańskim Kongresem.

Obiecali poprawę

Platforma jednak wybrnęła z kryzysu, publicznie przyznając się do błędów i obiecując poprawę, m.in. wprowadzając zmiany zwiększające ochronę danych osobowych użytkowników serwisu. W ocenie "WSJ" było to konieczne, aby zachować wysoką rentowność biznesu reklamowego, który dla Facebooka stanowi główne źródło przychodów.

Wartość akcji Facebooka w pierwszym kwartale wzrosła do 1,69 dolara za sztukę w stosunku do 1,04 dolara rok wcześniej w tym samym okresie, przychody zaś osiągnęły pułap 11,9 mld dolarów. To niemal 50 proc. więcej, niż po pierwszym kwartale 2017 roku. Dochody netto platformy zwiększyły się o 63 proc. do wysokości 5 mld dolarów w stosunku do 3,06 mld dolarów rok wcześniej.

Nowi użytkownicy

Po ogłoszeniu tych informacji, podczas wideokonferencji z analitykami, prezes Facebooka powiedział, że "patrzymy teraz szerzej na naszą odpowiedzialność i planujemy duże inwestycje celem upewnienia się, że nasze narzędzia wykorzystywane są dla dobrych celów". Jak dodał, "musimy dalej iść do przodu, tworzyć kolejne narzędzia pozwalające ludziom z całego świata komunikować się, budować społeczności i trzymać się razem".

W pierwszych trzech miesiącach 2018 roku z Facebooka zaczęło korzystać 70 mln nowych użytkowników na całym świecie. Tym samym, baza wszystkich użytkowników serwisu wzrosła do 2,2 mld osób. W końcu 2017 roku liczba osób korzystających z Facebooka wynosiła 2,13 mld.