Szef Facebooka Mark Zuckerberg poinformował, że koncern nie zamierza stosować się do prawa ochrony danych narzucanego przez RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) poza państwami Unii Europejskiej - podała agencja Reutera.

Zuckerberg oświadczył, że choć zasadniczo zgadza się z restrykcyjną reformą prawa ochrony danych osobowych, którą w UE wprowadzi RODO, to jego koncern nie zamierza stosować się do zasad przez nie narzucanych poza obszarem UE.



Jak powiedział szef Facebooka, w firmie trwają prace nad własnymi zasadami dotyczącymi ochrony danych, które zostaną wdrożone na całym świecie. W ich skład ma wchodzić część zasad określanych przez RODO. Zuckerberg jednak nie sprecyzował, o jakie reguły konkretnie chodzi.



- Ciągle dopracowujemy szczegóły, ale co do zasady, całość reguł będzie utrzymana w tym samym duchu - powiedział Zuckerberg.



Jak ocenia Reuters, wypowiedzi szefa Facebooka powinny być sygnałem dla osób korzystających z serwisu w USA, gdyż wkrótce mogą znaleźć się w gorszej pozycji, niż użytkownicy platformy mieszkający w Europie. Wiele osób korzystających z Facebooka wyrażało w ostatnich tygodniach większe niż kiedykolwiek wcześniej zaniepokojenie tym, czy ich dane na Facebooku są bezpieczne, a prywatność należycie chroniona - zaznacza agencja i łączy ten fakt ze sprawą Cambridge Analytica.

Niektóre wielkie firmy technologiczne, jak np. Apple, zadeklarowały, że w trosce o swoich użytkowników zagwarantują im na całym świecie te same gwarancje dotyczące prywatności i ochrony danych, jakie RODO wprowadza w Europie. Jak wskazuje agencja, Google odmówiło komentarza na temat swoich planów.

O reformie

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych jest największą reformą prawa w tej dziedzinie od początku istnienia internetu. Daje ono mieszkańcom państw członkowskich UE prawo m.in. do wglądu, jakie dane na ich temat są przechowywane przez firmy, a także prawo do ich usunięcia.

Dyrektor wykonawczy Centrum Demokracji Cyfrowej (Center for Digital Democracy) w Waszyngtonie Jeff Chester wezwał "Facebooka, Google i wszystkie inne firmy do natychmiastowego wprowadzenia w USA i na całym świecie zasad ochrony danych, które obecnie wdrażane są w Europie".



Zuckerberg natomiast oświadczył, że w serwisie istnieją już narzędzia, które odpowiadają wymogom RODO - na przykład te, które pozwalają użytkownikom na całkowite usunięcie swoich danych z serwisu.



Wdrożenie RODO w Europie zaplanowane jest na 25 maja.