Część użytkowników Facebooka i Instagrama ma problemy z zalogowaniem do portali. "Pracujemy nad rozwiązaniem problemu tak szybko, jak to możliwe" - napisali przedstawiciele Facebooka na Twitterze.

Jak wynika z informacji dostępnych na stronie downdetector.pl awaria dotyczy użytkowników na całym świecie.

Awaria Facebooka

Problem dotyczy nie tylko logowania do portali społecznościowych. Część użytkowników zgłasza także problemy z publikowaniem postów oraz dostępem do powiązanej z Facebookiem - aplikacji Messenger.

Swoje zaniepokojenie internauci wyrażają we wpisach na Twitterze. Powstał nawet specjalny hashtag #FacebookDown.

Do sprawy około godziny 19 czasu polskiego odnieśli się także przedstawiciele Facebooka.

"Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy użytkownicy mają problemy z dostępem do rodziny aplikacji Facebook" - czytamy we wpisie na Twitterze. "Pracujemy nad rozwiązaniem problemu tak szybko, jak to możliwe" - dodano.



We’re aware that some people are currently having trouble accessing the Facebook family of apps. We’re working to resolve the issue as soon as possible. — Facebook (@facebook) 13 marca 2019

Pierwsze informacje wskazywały, że przyczyną problemów może być "ogromny atak DDoS". To atak na usługę sieciową w celu uniemożliwienia działania poprzez zajęcie wszystkich wolnych zasobów, przeprowadzany równocześnie z wielu komputerów. Zaprzeczają jednak temu przedstawiciele Facebooka.



UPDATE:

Source at Facebook confirms they do NOT believe a DDoS attack is cause of outage https://t.co/1g6WzsNkiZ — Matt Navarra (@MattNavarra) 13 marca 2019

"Koncentrujemy się na tym, aby jak najszybciej rozwiązać problem, ale możemy potwierdzić, że problem nie jest związany z atakami DDoS" - czytamy we wpisie.



We're focused on working to resolve the issue as soon as possible, but can confirm that the issue is not related to a DDoS attack. — Facebook (@facebook) 13 marca 2019