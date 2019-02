Nie Elon Musk, lecz Elon Tusk. Tak przez pewien czas nazywało się konto założyciela Tesli na Twitterze. W serii wpisów miliarder zapowiedział na czwartek opublikowanie informacji o Tesli. Pozytywnie zareagowali na to inwestorzy.

Wiadomość ma zostać opublikowana w czwartek o godzinie 14 czasu kalifornijskiego, czyli o godzinie 23 czasu polskiego.

Jak poinformował Reuters, na zapowiedzi Muska pozytywnie zareagowali inwestorzy. Wartość akcji Tesli wzrosła bowiem o prawie 5 procent, do 312,15 dol. za akcję. Ostatecznie na zamknięciu środowych notowań na Wall Street trzeba było zapłacić 314,70 dol., co oznaczało wzrost o 5,67 procent.

Agencja przypomniała, że właśnie w czwartek producent aut elektrycznych w czwartek ma spłacić obligacje zmienne w wysokości 920 milionów dolarów.



Some Tesla news — Elon Musk (@elonmusk) February 27, 2019





Notowania akcji Tesli w ostatnich trzech dniach:









Problemy Muska

Kolejne kłopoty Elona Muska. Chodzi o posty w mediach społecznościowych Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zwróciła się do nowojor... zobacz więcej » We wtorek informowaliśmy, że Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zwróciła się do nowojorskiego sądu, by ten wydał nakaz zatrzymania Elona Muska. Chodzi o naruszenie warunków ugody dotyczącej aktywności miliardera w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że SEC we wrześniu ubiegłego roku podjął działania przeciwko spółce i jej prezesowi w związku z wpisem zamieszczonym przez Muska na Twitterze. Szef Tesli ogłosił wówczas, że chce wycofać Teslę z giełdy skupując jej akcje po 420 dolarów (znacznie powyżej wartości rynkowej) i że uzyskał niezbędne do tego fundusze. W reakcji na te dwie informacje cena akcji wzrosła do końca sesji o 11 procent.

Pod koniec sierpnia Musk wycofał się z tych deklaracji, argumentując to "wolą większości udziałowców". SEC uznała, że działania prezesa wprowadzały inwestorów w błąd.

Zgodnie z ogłoszonym porozumieniem Musk oraz spółka Tesla musieli zapłacić po 20 mln dolarów grzywny. Firma musiała także mianować dwóch niezależnych dyrektorów do rady nadzorczej oraz wyznaczyć nowego prezesa. Spółka miała też ograniczyć komunikację Muska z inwestorami. Musk dostał zakaz publikowania postów i oświadczeń w mediach społecznościowych dotyczących spraw finansowych firmy bez uprzedniej zgody spółki.