Zysk netto CD Projektu w trzecim kwartale 2019 roku wyniósł 14,9 miliona złotych, co oznacza wynik o 15 procent wyższy od oczekiwań analityków. Przedstawiciele grupy poinformowali, że przedsprzedaż gry "Cyberpunk 2077" jest zgodna z oczekiwaniami zarządu. Jak się okazuje, o najnowszym dziecku polskiego studia usłyszał również miliarder Elon Musk.

Analitycy spodziewali się zysku CD Projektu na poziomie 12,9 miliona złotych. W porównaniu z ubiegłym rokiem zysk spadł o 3,8 procent.

Grupa wypracowała 92,9 miliona złotych przychodów, podczas gdy średnia prognoz analityków wynosiła 74,6 miliona złotych. Przychody wzrosły o 38,3 procent wobec analogicznego okresu 2018 roku.



Przychody ze sprzedaży produktów wzrosły w ujęciu rocznym o 16 procent do 47,1 miliona złotych. Grupa podała, że największy udział w tej sprzedaży miały tantiemy wynikające z kontynuowanej, dobrej sprzedaży gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon" wraz z dodatkami oraz tantiemy z dystrybucji na platformach cyfrowych gry "Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści".

Sprzedaż Cyberpunka 2077

Prezes CD Projektu Adam Kiciński podczas piątkowej telekonferencji poinformował, że przedsprzedaż "Cyberpunka 2077" jest zgodna z oczekiwaniami grupy. - Na początku mieliśmy wystrzał zamówień, a następnie nastąpiła stabilizacja - jest to naturalne. Najistotniejszym okresem będą prawdopodobnie ostatnie dni przed premierą - w przypadku "Wiedźmina 3" większość przedsprzedaży miała miejsce wówczas - powiedział.



W czerwcu CD Projekt podał, że premiera nowej gry studia, "Cyberpunk 2077", jest planowana na 16 kwietnia 2020 roku. Po publikacji daty premiery ruszyła przedsprzedaż gry, w tym także edycji kolekcjonerskiej. Gra ukaże się równocześnie na komputerach PC oraz konsolach PlayStation i Xbox.

Wiceprezes Piotr Nielubowicz podał, że projekt wersji multiplayer "Cyberpunk 2077" jest na wczesnym etapie - grupa analizuje różne opcje, również w zakresie sposobu monetyzacji gry.

Grę podczas targów E3 2019 w czerwcu br. w Los Angeles prezentował kanadyjski aktor Keanu Reeves, który użyczy wyglądu, a w anglojęzycznej wersji gry także głosu, legendarnemu Rockerboyowi.

Elon Musk

"Cyberpunk 2077" to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier na rynku gier. Jak się okazuje, o tytule od polskiego studia usłyszał także miliarder Elon Musk, założyciel Tesli i SpaceX.

Gra będzie rozgrywała się w otwartym świecie przyszłości. W ten krajobraz idealnie wpisuje się futurystyczny pojazd od Tesli - pick-up o nazwie Cybertruck. Musk pochwalił się nim w piątek na Twitterze.



Nobody *expects* the Cybertruck pic.twitter.com/khhYNFaVKs — Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2019

Na ten wpis zareagowali przedstawiciele CD Projekt obsługujący konto "Cyberpunk 2077". "Mamy umowę, Elon" - wskazali. Tę odpowiedź z uśmiechem przyjął miliarder. "Do zobaczenia w 2077" - stwierdził, tym samym nawiązując do tytułu gry.



See ya in 2077 — Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2019

Nowość od CI Games

W piątek ma miejsce również premiera gry "Sniper Ghost Warrior Contracts" na komputery PC oraz konsole Xbox i Playstation. Producentem jest inne polskie studio - CI Games. Gra została już pozytywnie oceniona przez media branżowe, z czego cieszy się prezes Marek Tymiński.

- Cieszę się, że media pozytywnie wypowiadają się na temat gry. To szczególnie ważne dla naszego zespołu, który nad nią pracował. Należy pamiętać, że studio w Warszawie liczy zaledwie 35 osób i wiele komponentów zostało stworzonych przez zewnętrznych partnerów na jego zlecenie - powiedział prezes CI Games.

- Nie mamy jeszcze istotnych danych, które mogły w tym momencie jasno przesądzić o sukcesie komercyjnym gry. Bardzo dużo zależy od tego, jak będzie kształtować się sprzedaż podczas weekendu. Najważniejsza faza kampanii marketingowej startuje dziś - dodał Marek Tymiński.