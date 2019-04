Brytyjskie Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NCSC) opublikowało listę 100 tysięcy haseł, które najsłabiej chronią internautów. Na pierwszym miejscu znalazła się kombinacja "123456", na kolejnym - "123456789".

NCSC podkreśliło, że analiza dotycząca włamań na konta internautów z całego świata pokazała ogromną liczbę powtarzających się haseł, które są łatwym łupem dla cyberprzestępców.

Najgorsze hasła

W czołówce najgorszych haseł znalazły się kombinacje cyfr "123456" - 23,2 miliona włamań do kont z takim hasłem oraz 123456789 - 7,7 miliona włamań. Na trzecim miejscu sklasyfikowano hasło "qwerty", które zhakowano 3,8 miliona razy. Niewiele mniej, bo 3,6 miliona razy hakowano hasło "password" (hasło - ang.). Pierwszą piątkę zamyka "1111111" - 3,1 miliona włamań.

Z danych rządowej brytyjskiej agencji wynika, że wśród imion przodowały hasła: "ashley" - zhakowane ponad 432 tysięcy razy oraz "michael" - 425 tysięcy razy. Chętnie ustawiane były również hasła związane z drużynami piłkarskimi, ich siła pozostawia jednak sporo do życzenia. Blisko 281 tysięcy razy zhakowano bowiem hasło "liverpool", zaś prawie 217 tysięcy razy - "chelsea".

Na liście pojawiają się również nazwy muzyczne: "blink182" - hasło zhakowane blisko 286 tysięcy razy. W czołówce są również: "50cent" - 191 tysięcy razy, "eminem" - około 168 tysięcy razy, "metallica" - około 141 tysięcy razy.









Jak zwrócił uwagę dr Ian Levy, dyrektor techniczny NCSC, używanie tego samego hasła do różnych kont to duże ryzyko. "(Ponadto) Nikt nie powinien chronić poufnych danych za pomocą łatwych do odgadnięcia haseł, takich jak imię, nazwa lokalnej drużyny piłkarskiej czy ulubiony zespół" - wskazał.

"Używanie trudnych do odgadnięcia słów jako haseł jest ważnym pierwszym krokiem, ale my zalecamy połączenie trzech losowo wybranych wyrazów" - dodał Levy.

Ulubione metody hakerów

Na początku marca CERT Polska, czyli państwowy zespół do spraw bezpieczeństwa komputerowego, poinformował, że liczba incydentów w sieci wzrosła w 2018 roku (w stosunku do roku 2017) o 17,5 procent.

Najwięcej zarejestrowanych zdarzeń dotyczyło phishingu, złośliwego oprogramowania oraz spamu, który na najniższym stopniu podium zastąpił włamania komputerowe.