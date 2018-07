Polska awansowała o trzy pozycje i jest na 32. miejscu w światowym rankingu szybkości internetu - wynika z najnowszego zestawienia przygotowanego przez brytyjską firmę Cable.co.uk. Biorąc pod uwagę państwa unijne wyższe miejsca w rankingu mają od nas m.in. Czesi, Słowacy i Bułgarzy.

Tegoroczny raport przygotowany przez brytyjską firmę bada sytuację w 200 krajach. Analiza ponad 160 milionów połączeń została przeprowadzona w okresie 12 miesięcy do 29 maja tego roku.

Czołówka bez zmian

Z najnowszego zestawienia wynika, że pierwszą pozycję obronił Singapur. Średnia prędkość internetu w tym kraju to 60,39 megabitów na sekundę. Prędkość pobierania pliku "ważącego" 5 gigabajtów zajmuje zaś nieco ponad 11 minut.

Na drugim miejscu, podobnie jak rok temu, znalazła się Szwecja - 46 megabitów na sekundę. Przy czym pobieranie pliku zajmuje blisko 15 minut.

Superszybki internet "niedługo" w Polsce. Minister: pilotaż rozpocznie się w Łodzi Polski rząd chce aktywnie włączać się w rozwój infrastruktury 5G. Pilotaż niedłu... zobacz więcej » Na podium awansowała (o jedną pozycję) także Dania. Średnia prędkość internetu tam wynosi 43,99 megabitów na sekundę, a pobieranie 5 gigabajtów zajmuje ok. 15,5 minuty.

Pierwszą piątkę uzupełniają ponadto Norwegia - 40,12 megabitów na sekundę oraz Rumunia - 38,60 megabitów na sekundę. W czołówce rankingu dominują przedstawiciele Europy.

Polska w trzeciej dziesiątce

Polska znalazła się na 32. miejscu w światowym zestawieniu, co oznacza awans o trzy pozycje w rankingu. Zgodnie z pomiarami wykonanymi przez brytyjską firmę średnia prędkość internetu w naszym kraju wynosi 19,73 megabitów na sekundę. Pobieranie pliku zajmującego 5 gigabajtów zajmuje średnio ponad 34 minuty.

Biorąc pod uwagę państwa unijne wyższe miejsca w rankingu mają od nas m.in. Czesi, Słowacy i Bułgarzy. Polska za to wyprzedza Wielką Brytanię, którą sklasyfikowano na 35. miejscu. Średnia prędkość internetu w tym kraju wynosi 18,57 gigabitów na sekundę.

Ponadto niżej od nas znalazły się: Irlandia, Austria, Chorwacja, Włochy, Malta, Grecja i Cypr.

Internet 5G w Polsce

Przypomnijmy, że na początku lipca Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje w sprawie zagospodarowania częstotliwości radiowych na potrzeby sieci piątej generacji (5G).

Konsultacje potrwają do 8 sierpnia.



Sieć telekomunikacyjna piątej generacji (5G) to nowy standard przekazywania danych, który ma wyższą przepustowość niż stosowane do tej pory rozwiązania 4G. Wdrożenie 5G ma wspierać między innymi bardziej niezawodną komunikację pomiędzy urządzeniami i pomóc tym samym w popularyzacji koncepcji tzw. internetu rzeczy.

Ministerstwo Cyfryzacji chce, by telekomunikacyjna sieć piątej generacji (5G) w Polsce działała od 2020 roku.