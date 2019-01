Firma Boeing przeprowadziła test prototypu pasażerskiego drona, który ma działać jako powietrzna taksówka. Prototyp zasilany jest energią elektryczną, a baterie pozwalają na loty w zasięgu około 80 kilometrów - podał amerykański koncern lotniczy.

Podczas wtorkowego testu w Manassas w amerykańskim stanie Wirginia pojazd mierzący 9 na 8,5 metra wykonał kontrolowany start, zawisł w powietrzu na wirnikach, po czym wylądował.

Przyszłe testy mają dotyczyć ruchu w przód wykorzystującego skrzydła maszyny i przechodzenia z lotu wertykalnego na horyzontalny.



Firma Boeing nie potwierdziła, czy opracowany przez oddział miejskiej mobilności powietrznej NeXt pojazd powstał na zamówienie innego podmiotu, czy też jest niezależnym projektem.



Podniebny wyścig